Op zoek naar een nieuwe smartphone? Dit zijn deze zomer je beste opties in het middensegment

Elke twee maanden bekijkt deze site samen met techsite Tweakers de beste smartphones in verschillende prijssegmenten. We bekeken alle modellen en kozen onze favorieten. Vandaag behandelen we de beste smartphones in het middensegment tussen de 250 en 500 euro.

Waarom je ons kan vertrouwen AD Tech baseert zich altijd op de testresultaten van het professionele testlab van Tweakers en Hardware Info. Hier werken 12 mensen fulltime aan het op professionele, wetenschappelijk verantwoorde wijze analyseren, testen en vergelijken van producten. Onze tests zijn gebaseerd op de bevindingen van dit onderzoek. Fabrikanten laten regelmatig en graag hun producten door ons testen, maar let wel: wij worden nooit betaald voor de resultaten. Ondanks dat ontvangen wij graag jouw feedback. De koopgids is deze maand weer flink vernieuwd. Niet alleen zijn er nieuwe toestellen uitgekomen en dus toegevoegd, maar ook zijn sommige prijzen zijn naar beneden gegaan en andere vreemd genoeg juist gestegen. Dat heeft tot gevolg dat smartphones die twee maanden geleden een aanrader waren, dat nu soms niet meer zijn. Ook kan een toestel zich plotseling hebben ontpopt tot koopje. Toch moeten we zeggen dat we deze keer weinig grote prijsdalingen hebben gezien in vergelijking met sommige andere keren. Hoe dan ook, dit zijn volgens ons na uitgebreid onderzoek, per categorie de beste smartphones van dit moment.

Oppo Reno2Z

Volledig scherm Oppo Reno2 Z © Tweakers

Wie ongeveer 350 euro kan uitgeven aan een telefoon, mag anno 2020 best wat verwachten. Je kunt telefoons vinden met mooie oledschermen, ruime opslag en snel laden. De Oppo Reno 2Z heeft dat allemaal. Wel zul je het moeten doen met Oppo’s Android-skin ColorOS en die is ingrijpender dan de software van sommige concurrenten. Daar staat tegenover dat de 2Z een scherm heeft zonder gat of inkeping, maar met een pop-upcamera. De cameraset-up lijkt indrukwekkend, maar hij heeft de 48-megapixelcamera die we ook op veel goedkopere telefoons zien, met daarbij een camera met ultragroothoeklens, macrocamera en dieptesensor; je moet het doen zonder telelens bijvoorbeeld. De accuduur is bovengemiddeld voor deze prijsklasse.

Huawei P30

Volledig scherm Huawei P30 © Tweakers

De P40-serie is gearriveerd, maar desondanks kunnen we de P30 van 2019 nog aanraden. Hij is lekker in prijs gedaald en is daardoor een aantrekkelijke optie. Hij is relatief snel door de HiSilicon Kirin 980-soc, heeft voldoende geheugen en opslag, en prima camera’s met dezelfde uitstekende primaire camera als de P30 Pro, op optische beeldstabilisatie na helaas. De software van Huawei grijpt diep in op Android en hij heeft een upgrade naar Android 10 gekregen, maar daarmee lijkt het voorlopig op te houden. Beveiligingsupdates komen er wel, maar door het handelsverbod zitten upgrades er vooralsnog niet in. Aan de andere kant: hij heeft wel Google-diensten. De nieuwere Huawei-modellen, zoals de Mate 30 Pro, P40-serie en Mate Xs hebben die niet.

Apple iPhone SE (2020)

Volledig scherm Apple iPhone SE © Tweakers

De iPhone SE is nog niet lang uit en het is simpelweg de goedkoopste recente iPhone die je kunt kopen. Het grootste voordeel van dit toestel is dat je er lang mee kunt doen, want de A13-soc is bijzonder snel en Apple ondersteunt toestellen lang. Een andere reden om de SE aan te raden, is dat hij erg compact is voor een telefoon uit 2020 en we weten dat daar liefhebbers van zijn. Hoewel hij een prima camera heeft, zijn een telecamera en ultragroothoekcamera afwezig en is de primaire minder goed bij weinig licht dan de camera van bijvoorbeeld de iPhone 11. Ook is de accuduur van andere recente iPhones beter en hebben veel concurrenten een oledscherm met een hoger contrast. Voor een lcd presteert het scherm echter prima, ook op het gebied van maximale helderheid. Het is over het algemeen genomen een fijn toestel voor een fijne prijs.