Oprichter FTX mag cel uit door recordborg van 250 miljoen dollar

Oprichter Sam Bankman-Fried van de omgevallen cryptobeurs FTX mag op borgtocht de gevangenis uit. Op voorwaarde dat hij een obligatiepakket ter waarde van 250 miljoen dollar overmaakt, mag hij zijn strafproces onder huisarrest afwachten in het huis van zijn ouders in Palo Alto. Volgens de Amerikaanse justitie gaat het om de ‘grootste voorlopige borgsom ooit’.

De multimiljardair zat pas nog gevangen op de Bahama’s, eerder deze week stemde hij in met zijn uitlevering naar de Verenigde Staten. Vandaag werd hij voor het eerst voorgeleid in een rechtbank in Manhattan.

Aanklagers hebben hem beschuldigd van het stelen van miljarden dollars van klanten van FTX. De cryptobeurs ging failliet omdat het bedrijf niet meer genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer omdat klantentegoeden van FTX werden overgeheveld naar investeringsfonds Alameda, dat ook van Bankman-Fried was. Daar kwamen ze vast te zitten in investeringen.

Beenboeien

Bankman-Fried droeg vandaag een grijs pak en beenboeien, zat geflankeerd door zijn advocaten en knikte toen de rechter hem meedeelde dat als hij later niet voor de rechtbank verschijnt, er een arrestatiebevel tegen hem zal worden uitgevaardigd. De volgende zitting in de zaak is begin januari.

De 30-jarige verdachte werd multimiljardair dankzij een boom in cryptomunten tijdens 2020 en 2021. De klantentegoeden die hij verduisterde stopte Bankman-Fried volgens de Amerikaanse autoriteiten in luxevastgoed en campagnebijdragen voor Democratische en Republikeinse politici die zich eerder dit jaar verkiesbaar stelden bij de tussentijdse verkiezingen.