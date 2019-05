Ouderwets lekker klikken: dit zijn de beste mechanische toetsenborden

Beste KoopSinds de opkomst van de personal computer is er een hoop veranderd. Het meeste in positieve zin: we hoeven niet meer in te bellen voor het gebruiken van internet en de machines worden steeds goedkoper. Toch is niet alles beter geworden, zoals bijvoorbeeld toetsenborden. Gelukkig zijn de ouderwetse, lekker klikkende, mechanische toetsenborden van vroeger met een comeback bezig. Gamers zijn er gek van, maar ook voor andere veeltikkers zijn er genoeg goede keuzes. Hardware.info zette de beste mechanische toetsenborden in elke prijsklasse op een rijtje.

Mechanische toetsenborden zijn al langer behoorlijk populair onder gamers. De typmachines zijn niet alleen uitgerust met hippe lichtjes en een stevige behuizing, maar typen ook nog eens erg lekker. Bovendien hebben de mechanische toetsenborden vaak nog handige extra functies, zoals mediatoetsen en extra USB-poorten op het frame. In deze test nemen we toetsenborden onder de loep in drie prijsklasses: budget (tot 105 euro), middensegment (tot 150 euro) en de duurdere toetsenborden (150 euro of meer).

Blits en budget (tot 105 euro)

Cooler Master CK550 RGB

Ook de vijfentwintig euro duurdere Cooler Master CK550 beschikt over de lineaire Gateron Red-schakelaars. De aanslag is op dit toetsenbord opvallend licht, meer dan 20 procent onder de specificatie. Daar moet je van houden, maar de standaardafwijking van zowel de actuatiekracht als afstand tot actuatie is laag: alle toetsen voelen dus wel hetzelfde aan. Cooler Master monteert de toetsen volgens de vigerende trend ‘zwevend’, waarbij de baseplate van geborsteld aluminium meteen de bovenkant van het toetsenbord vormt. Dat ziet er strak uit en maakt het geheel meteen een stuk steviger dan bij HP. Onder de toetsen schijnt rgb-verlichting. Die kun je evenals macro’s niet alleen middels de software, maar ook vanaf het toetsenbord zelf instellen, waarbij de CK550 instellingen net als de duurdere toetsenborden van het merk onthoudt.

Corsair K68

De Corsair K68 is voorzien van (enkel) rode lampjes en MX Red-schakelaars. De euro’s die door het ontbreken van veelkleurige lampjes worden uitgespaard, resulteren elders wel in een uitgebreidere featureset. Zo krijg je bij de Corsair K68 extra kapjes voor je toetsen, extra media-toetsen en een losse polssteun. Door een laag synthetisch rubber rondom de schakelaars vormen kleine ongelukjes met vloeistoffen bij laatstgenoemde geen probleem. Op het gebied van typegemak scoort de K68 gemiddeld.

Mechanische middenklasse (tot 150 euro)

Gigabyte Aorus K9

De Gigabyte Aorus K9 is uitgerust met optische schakelaars. Door de simpelere constructie van de schakelaars heeft Gigabyte zijn toetsenbord waterdicht weten te maken. Het indrukken van de toetsen voelt erg vloeiend en duidelijk minder ‘schraperig’ dan bij andere borden. Bij de K9 kunnen de toetsen wel een beetje wiebelen op het bord, een eigenaardigheid van de schakelaars. De Gigabyte is in vergelijking met andere borden in deze test minder voorzien van tierlantijnen. De behuizing is geheel zwart en extra toetsen zitten er niet op, maar maakt wel een zeer degelijke indruk.

Leopold FC900R PD

De Leopold FC990R PD is gericht op liefhebbers van mechanische toetsenborden die niet noodzakelijk gamen. Extra software, gaming-features en toetsverlichting blijven dus uit. In plaats daarvan belooft de Leopold een fijne type-ervaring, waarvoor Cherry MX Brown-schakelaars worden ingezet. De behuizing van de simpeler uitgevoerde FC990R PD is volledig gemaakt van plastic, maar laat je daardoor niet afschrikken. De bouwkwaliteit is van hoog niveau en de constructie voelt oerdegelijk aan. Bovendien monteert Leopold hoogwaardige toetsen van dik PBT-plastic. De grote toetsen zijn uitstekend gestabiliseerd. Veeltikkers die een nieuw werkpaard zoeken, hoeven niet verder te kijken dan de Leopold FC900R PD.

Royale ramplanken (150 euro of meer)

Corsair K95 RGB Platinum

