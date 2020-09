Overheid steekt komende jaren miljoenen euro’s in kunstmatige intelligentie

De regering investeert vanaf 2021 elk jaar 10 miljoen euro in wat het ‘sleuteltechnologie’ noemt, waarbij het ministerie van Economische Zaken met name quantumtechnologie en kunstmatige intelligentie noemt. Het gaat bij sleuteltechnologie om technieken die ‘de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen en kansen bieden om problemen in de samenleving op te lossen’. De genoemde bedragen zijn al toegezegd en gaan buiten het zogeheten Nationaal Groeifonds om. Dat laatste is een fonds waarmee het Nederlandse kabinet in de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro investeert in kennisontwikkeling, onderzoek en infrastructuur.