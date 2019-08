Populairste man op Tinder met 14.600 matches vond de liefde offline

Ondanks zijn swipe-verslaving leidde het niet tot langdurig liefdesgeluk. Ongeacht de duizenden matches ging hij ‘slechts’ vijftien maal op date. Het leidde tot twee relaties. Tomlin belandde in dateprogramma’s op tv, nam een videoclip op - ‘Swipe Right’ heette de single - en is een graag geziene gast in de Londense uitgaanswereld. Hij kreeg de indruk dat de vrouwen waarmee hij aanpapte dat enkel deden wegens zijn beroemdheid.

En zo bleef Tomlin alleen, maar dat is nu allemaal verleden tijd. Te gast op een feest in een afgehuurde club, liep hij in april Natasha Boon (27) tegen het lijf. Een gemeenschappelijke vriend stelde hen aan elkaar voor. ,,Toen ik haar voor het eerst zag, deed ze me denken aan Marylin Monroe”, verklaarde Tomlin aan The Sun. ,,Ze droeg een strakke rode jurk, om nog maar te zwijgen van haar blonde lokken. Ik was helemaal van de leg, dat gebeurt niet zoveel.” Het was niet meteen raak, de twee deelden telefoonnummers uit, gingen dineren en van het een kwam het ander. Groot voordeel: Boon, die als singer-songwriter vorig jaar deelnam aan de Britse X-Factor, heeft nooit datingapps gebruikt.