Problemen met je iPhone? Download deze update even

Walibi Holland dreigt met aangifte tegen ontdekker van datalek

15 oktober Pretpark Walibi gaat aangifte doen van afpersing door een man die een datalek bij het pretpark ontdekte en meldde. ,,We hebben gegronde redenen voor de aangifte. Er is een afspraak bij de politie gemaakt om aangifte te gaan doen’’, laat Mandy van der Tak, woordvoerder van het park in Dronten weten. ,,Verder gaan we hier niet teveel over zeggen.’’