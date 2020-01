ProRail test binnenkort zelfrijdende treinen met 50 ‘echte’ passagiers

Universele oplader mogelijk verplicht in Europa: Europese Commissie bereidt wetgeving voor

29 januari De Europese Commissie wil fabrikanten van mobiele telefoons gaan verplichten die in de EU te leveren met een universele oplader. Ze bereidt een wetsvoorstel voor dat in het derde kwartaal van dit jaar voorgesteld wordt, zo staat in het vandaag gepresenteerde werkprogramma van de Commissie. De maatregel moet de opstapeling tegengaan van snoeren en stekkers die in vrijwel elk huishouden te vinden is.