Puber (11) rijdt 300 kilometer om samen met man te wonen die hij via Snapchat leerde kennen

De tiener uit het kleine plaatsje Simpsonville stapte maandagochtend zonder dat iemand het doorhad in de auto van zijn broer en ging er plankgas vandoor. Na ruim drie uur rijden kwam hij in Charleston terecht, qua oppervlakte de grootste stad van South Carolina. Een politieagent die toevallig naast de jongen op de weg stopte zag dat hij alleen in de auto zat en haalde hem direct naar de kant.

Weg kwijtgeraakt

De jongen vertelde de agent dat hij al urenlang aan het rondrijden was en dat hij eenmaal aangekomen in Charleston de weg was kwijtgeraakt. ,,Hij zei dat hij de auto van zijn broer had meegenomen om bij een onbekende man in Charleston te gaan wonen die hij via Snapchat had ontmoet”, aldus een woordvoerder. Tijdens het rijden was hij echter het gps-signaal verloren , waardoor de jongen uiteindelijk de weg kwijtraakte en angstig door de stad reed.