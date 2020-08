Reclameborden gaan binnenkort voorbijgangers scannen aan de hand van mobiele data

Digitaal wordt door deze technologie, die in Amerika al vier jaar wordt toegepast onder de naam Radar, niet alleen getraceerd hoeveel mensen er een reclamebord voorbij lopen, maar is via gsm-data ook meteen bekend wat voor mensen dat zijn. Adverteerders leren op die manier welke mensen hun reclame hebben bekeken.,,Hiermee kunnen we je bewegingen naar een winkel volgen. We kunnen zien wat je koopt,” zegt directeur William Eccleshare tegen de Financial Times. ,,En ja, we kunnen zien wat je ‘s avonds kijkt als je die dag langs een reclame voor een Netflixserie bent gelopen.” De ceo benadrukt wel dat de data ‘zeer goed geanonimiseerd’ zijn.

Volgens Clear Channel voldoet Radar inmiddels aan alle Europese regels.

Het bedrijf zegt zelf geen data te verzamelen, maar samen te werken met externe partijen zoals mobiele providers. In de VS werkt Clear Channel samen met provider AT&T. Een woordvoerder van de Nederlandse tak zegt tegen het ANP dat het zo mogelijk kan worden om consumenten te ‘segmenteren’, waarbij reclame wordt toegespitst op de interesses en het gedrag van een persoon. Wie niet gevolgd wil worden, kan zich volgens de woordvoerder bij zijn provider afmelden.

Nederland pas later

De technologie wordt in september eerst toegepast in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Enkele maanden later zal Zweden volgen. Volgens de woordvoerder zal Nederland ‘pas later in het traject’ aanhaken, naar verwachting eind 2021. Clear Channel heeft naar eigen zeggen 14.137 reclameborden in 294 Nederlandse gemeenten staan. Die zijn overigens lang niet allemaal digitaal. In ieder geval in Utrecht en Eindhoven staan elektronische borden van het bedrijf.

In 2017 ontstond er nog ophef om de billboards van concurrent Exterion. Die bevatten een camera die in de gaten hield hoe lang een advertentie bekeken werd. Bovendien werden geslacht, geschatte leeftijd en zelfs iemands emotie geanalyseerd. Na ontstane ophef werden de camera’s uitgeschakeld. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde destijds dat hiervoor toestemming van voorbijgangers nodig was.