Rel in zweden: gigantisch gametoernooi kan niet doorgaan tijdens corona

Op een doordeweekse avond ontvangt de Zweedse oud-wereldkampioen Jonathan ‘Loda’ Berg een onheilspellende e-mail. ,,Ik kreeg meteen een slecht gevoel. Het was een vreselijke nacht.” Het WK Dota 2, dat met 34 miljoen euro de grootste prijzenpot ooit heeft, staat op het punt om verplaatst te worden naar een ander land.

Daarmee dreigt het land een van de grootste gametoernooien op aarde te verliezen. In Dota 2 moeten teams van vijf spelers andermans basis aanvallen. Het wordt inmiddels al jarenlang op competitief niveau gespeeld.

‘Niet serieus genomen’

Als eigenaar van het deelnemende Zweedse esportsteam Alliance wordt Berg op de hoogte gebracht door organisator Valve. ,,Het was duidelijk dat ze niet serieus werden genomen en de communicatie met overheidsinstanties stroef verliep.”

Esports is die week door de Zweedse sportbond afgewezen als officiële sport. Dit betekent dat de kans groot is dat spelers vanwege de coronamaatregelen worden geweigerd bij de paspoortcontrole. Dit risico kan de organisator niet nemen.

Geen uitzonderingspositie

Als het ochtend wordt, doet Berg er samen met zijn team alles aan om het WK Dota 2, dat The International wordt genoemd, voor Zweden te behouden. Hij neemt contact op met de andere teams, politici en de esportfederaties.

Valve laat via een persbericht weten dat de ‘enige overgebleven optie’ was om de Zweedse minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken om het WK te herclassificeren als topsportevenement. ,,Ons verzoek werd onmiddellijk afgewezen”, vertelt Berg.

Het was te laat

Er brak paniek uit bij de sportbond. ,,Ze begrepen niet dat dit het gevolg was van hun keuze. Ze wilden het helpen oplossen, maar toen was het al te laat”, verklaart Berg. Valve besluit geen risico te nemen en verplaatst het WK Dota 2 naar Roemenië.

Berg was er in 2019 bij toen de burgemeester van Stockholm de komst van het grote gametoernooi in Zweden aankondigde. ,,Ik was zo trots. De toekomst zag er erg positief uit en je wist dat dit het moment was waarop esports in Zweden had gewacht. Alle ogen waren gericht op Zweden.”

Geen echte sport

Dat de bond esports heeft afgewezen als sport, heeft mogelijk te maken met de onenigheid binnen de Zweedse esportsgemeenschap. ,,Er zijn twee federaties voor esports in Zweden en die verschillen van inzicht. Dit gebrek aan eenheid heeft de sportbond een makkelijk reden gegeven om ze niet serieus te nemen.

Ik denk dat het ongelofelijk belangrijk is om verenigd te zijn als je iets nieuws zoals esports in de wereld wilt brengen”, legt Berg uit.

Ook geen politieke steun

De politiek had uiteindelijk nog de keuze om The International voor Zweden te behouden. Ze hadden hiervoor het evenement een uitzonderlijke status kunnen geven. Of extra moeite kunnen doen om het event toch zo goed mogelijk door te laten gaan, zoals met het Eurovisie Songfestival in Nederland.

Maar de landelijke politiek had wel iets anders aan zijn hoofd. ,,Onze regering kreeg op het moment dat dit speelde een motie van wantrouwen en had moeite om aan de macht te blijven”, aldus Berg. De timing had niet veel slechter gekund. De premier van het land was op de cruciale dagen niet op zijn post.

Meer toernooien afgelast

Hiermee verliest Zweden deze zomer niet één, maar mogelijk twee van de drie belangrijkste esportstoernooien van het jaar. Na het WK Dota 2 wordt wellicht ook besloten om het grootste Counter-Strike-toernooi terug te trekken uit Zweden.

Als dat gebeurt, is dat volgens Berg ‘een enorme klap voor de internationale status van Zweden als esportsland.’ En de vraag is of ze die klap te boven komen. ,,Als ik Valve een beetje ken, dan komen ze waarschijnlijk niet terug naar Zweden.”

Vestigingsklimaat verslechterd

Zweden was de afgelopen twintig jaar een van de koplopers op het gebied van esport, maar bevindt zich nu onverwacht in een crisis. Berg vreest dat niet iedereen dit door heeft: ,,In Zweden realiseren ze zich deze unieke positie misschien niet goed genoeg. We worden al jaren gerespecteerd, terwijl andere landen miljoenen investeren om in die positie te komen.”

