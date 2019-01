Rel om robot: VS klaagt Huawei aan voor stelen bedrijfsgeheim T-Mobile

Nike kondigt ‘smart­schoen’ aan met zelfstrik­ken­de technolo­gie

15 januari De toekomst is hier. Dat zegt schoenfabrikant Nike over haar nieuwe Adapt-sneakers. De schoenen kunnen zelfstandig ‘veters’ strikken, net als de schoenen uit de film Back to the Future. Echte veters zitten er niet in, wel een elektrisch systeem dat de schoen strakker trekt.