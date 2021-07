Review: de LG C1 is een prachtige tv, maar waar is de play-knop gebleven?

De volledige versie van deze review lees je op Tweakers.

Sinds 2016 hebben de oled-modellen van LG het laatste cijfer van het jaartal in de productnaam, maar omdat C0 niet heel positief klinkt heette het model van vorig jaar CX. Dit jaar speelt dit probleem niet en dus is LG weer teruggegaan naar de oude naamgeving met de C1.

Omdat we wel eens wilden weten of er verschillen zijn in beeldkwaliteit tussen de verschillende maten hebben we het dit keer anders aangepakt: we hebben de modellen van 48, 55 en 65 inch alle drie bekeken. Die kosten respectievelijk zo’n 1100, 1300 en 1800 euro. Overigens zijn er ook nog grotere modellen, van 77 en 83 inch.

Volledig scherm LG C1. © LG

Prachtige oled

De C1 is een oled-televisie, en het gebruik van die techniek maakt het beeld al prachtig. Waar je bij een televisie met een lcd-paneel over het algemeen een duidelijk minder mooi beeld te zien krijgt onder een hoek, zijn er bij oled-televisies nauwelijks verschillen waar te nemen als je niet recht van voren kijkt. Ook de kleurweergave en het contrast zijn, ook onder een hoek bekeken, zeer goed.

Doordat een oled-tv geen gebruik maakt van een backlight, is het beeld overal nagenoeg even licht. De verschillen in helderheid zijn zo klein dat ze tijdens het kijken geheel niet opvallen. Ook qua kleurweergave is het scherm zeer uniform. De kleurafwijkingen zijn dusdanig klein dat ze bij normaal televisiekijken onzichtbaar zijn.

Aan de zwartweergave van oled-televisies valt niets meer te verbeteren. De pixels kunnen stuk voor stuk volledig worden uitgeschakeld waardoor ze simpelweg geen licht uitstralen. Een pixel direct naast een uitgeschakelde pixel kan op maximale helderheid branden waardoor het lokale contrast extreem groot is. Hierdoor ziet het beeld er, bij dezelfde resolutie en dezelfde kijkafstand, scherper uit dan op lcd-tv’s.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een bekend ontwerp

LG heeft het ontwerp van de C-serie in de afgelopen jaren nauwelijks aangepast. Ook tussen de diverse maten zijn de uiterlijke verschillen zeer gering. Deze voet is gemaakt van geborsteld metaal en steekt aan de voorkant een stuk minder ver uit dan aan de achterkant.

Doordat de voet aan de achterkant relatief diep is, kan de tv niet strak tegen een muur op een meubel worden geplaatst. Voor het strakste resultaat kan de C1 het best worden opgehangen. De stroomkabel is niet afneembaar en slechts 1,5 meter lang. Vooral als je de tv wilt ophangen, kan dit onhandig zijn.

Dit jaar is webOS bij versie 6 beland en is het home-screen niet langer een balk onder in het scherm, maar beslaat het meer dan het volledige beeldscherm. Met het nieuwe, veel grotere home-screen is veel meer ruimte gecreëerd voor aanbevelingen. Dit vinden we eerder een achteruitgang dan een verbetering, omdat het geheel er minder overzichtelijk uitziet en we niet op nog meer aanbevelingen zitten te wachten.

Volledig scherm LG C1. © LG

Afstandsbediening zonder play-knop

LG’s magic remote is dit jaar vernieuwd. Het oude model had een nogal ronde en ergonomische vorm, waardoor hij lekker in je hand lag, maar er niet mooi uitzag. De nieuwe versie is wat platter, maar heeft nog altijd erg ronde vormen. Hierdoor is het ontwerp nog altijd niet het strakst, maar voelt het nog steeds prettig aan in je hand. Doordat de meeste knoppen nu iets groter zijn uitgevoerd, voelen ze nog wat fijner aan. Dat geldt voornamelijk voor de zap- en volumetoetsen. Wel heeft LG de play-pauze-knoppen weggehaald.

Bovenstaande zorgt ervoor dat de LG CX van vorig jaar eigenlijk een betere keuze is. Zeker nu de prijs hiervan een stuk lager ligt. Maar wie die wil kopen moet haast maken, want hij raakt langzaam uitverkocht.

Conclusie

Als het je niet meer lukt om nog een CX te bemachtigen is dat geen ramp, want hoewel we wat op- en aanmerkingen hebben op de C1 van dit jaar vinden we het nog steeds een schitterende televisie. Hij ziet er nog altijd strak uit en de beeldkwaliteit behoort tot de beste van dit moment. Het geluid is goed, maar liefhebbers combineren deze tv het liefst met een extern audiosysteem.

Ook voor fanatieke gamers is de C1 een zeer goede keuze want dankzij vier hdmi-2.1-ingangen kan je gamen in 4k en met maximaal 120 frames per seconde. Bij actiespellen is bovendien zelden sprake van vertraging.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.