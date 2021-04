Review: Deze smartwatch lijkt wel uit een scifi-film te komen

De Nubia Watch is een smartwatch met een groot 4 inch-scherm dat om je pols heen buigt. Dat klinkt als science fiction, maar heb je er ook wat aan? We nemen de proef op de som.

Dit is een ingekorte versie van het artikel. Het volledige verhaal lees je op Tweakers.

Het klinkt ideaal: een smartwatchscherm dat om je pols heen buigt en zo meer ruimte creëert om informatie te tonen dan een standaard rond of langwerpig schermpje dat alleen maar boven op je pols ligt. Het scherm van de Nubia Watch is niet alleen gebogen, maar ook buigbaar. De kast van het horloge is aan de bovenkant over een lengte van ongeveer drie en een halve centimeter helemaal vlak en buigt daarna om de pols heen, waarbij het scherm die buiging volgt.

Het scherm zelf ziet er fraai uit. Hij is op papier minder scherp dan de nieuwste Apple Watch, maar in de praktijk ziet hij er prima uit. De helderheid van het scherm is bovendien goed, het contrast is oneindig en de kleurverzadiging is zeer hoog. De kijkhoeken zijn ook erg goed, wat uiteraard een must is bij een scherm met zulke scherpe buigingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lomp en onhandig

Helaas zijn daarmee wat ons betreft meteen alle sterke punten van de Nubia Watch genoemd; de rest stemt ons weinig vrolijk. Zo is het uiterlijk eigenlijk niet anders dan ‘lomp’ te noemen. Het horloge is anderhalve centimeter dik en, ondanks de schermbreedte van slechts twee centimeter, iets meer dan vier centimeter breed.

De versie die wij hebben getest, is voorzien van groen-goudkleurige, metalen stroken aan weerszijden van het scherm, waar vervolgens weer chromekleurige zijpanelen tegenaan zijn geschroefd. De randen van het horloge steken bovendien boven het scherm uit, mogelijk om de kwetsbare display te beschermen.

Zwaargewicht

Licht is de Nubia Watch ook niet. Sterker nog, met net geen honderd gram is het met afstand de zwaarste smartwatch die we onlangs hebben getest. Anders dan de meeste andere smartwatches is de Nubia Watch ook niet geschikt om mee te zwemmen, het horloge heeft een IP54-classificatie, wat betekent dat het stof- en plensdicht is, maar niet ondergedompeld mag worden.

Het eerste dat opvalt tijdens het gebruik van de Nubia Watch, is dat de bovenkant van het scherm lastig af te lezen is. Het is moeilijk om je pols zover naar binnen te draaien dat je loodrecht op dat deel van het scherm kunt kijken, waardoor je de bovenkant feitelijk altijd onder een hoek bekijkt. De binnenkant van het scherm is wél gemakkelijk af te lezen.

Volledig scherm © Tweakers

Geen appwinkel

Het hoofdmenu van de Nubia Watch bestaat uit grote iconen voor apps om bijvoorbeeld mee te bellen, berichten te sturen of je hartslag te controlen. De getoonde apps zijn de enigen die Nubia biedt: er is geen appwinkel of andere mogelijkheid om apps of functionaliteit toe te voegen.

Geen van deze ingebakken functies weet te imponeren. Bellen via het horloge kan, maar de luidspreker is zo zacht dat je er niet veel aan hebt. Tekstberichten zijn wel te lezen, maar reageren kan niet. De hartslagmeter is onnauwkeurig en de muziekfunctie werkt niet met streamingdiensten, maar laat je alleen mp3's naar het horloge kopiëren.

Wat opvalt als we alle mogelijkheden overzien, is dat behalve de muziekspeler, geen van de functies écht slim gebruikmaakt van het lange scherm. De muziekspeler gebruikt het scherm het beste, met boven in beeld een lijst met de beschikbare nummers, in het midden een play-pauzetoets en onder in beeld navigatieknoppen.

Gezondheid

De sportfuncties van de Nubia Watch zijn ook zeer beperkt. Het horloge biedt profielen als wandelen, buiten hardlopen, binnen hardlopen en ‘free workout’. Fietsen doen ze bij Nubia kennelijk niet en omdat het horloge niet geheel waterdicht is, is zwemmen vanzelfsprekend ook geen optie.

Het eerste wat bij hardlopen opvalt, is de tijd die het kost om een accurate locatie-fix te krijgen. Dit bedroeg elke keer meer dan twee minuten. Is er eenmaal een fix, dan is de informatie die op het grote scherm wordt getoond, ook nog eens zeer summier. Verder dan kcal, hartslag, tempo en afstand komt de Nubia Watch niet.

Accu

De accuduur van de Nubia Watch is heel wisselend, afhankelijk van het gebruik. Nubia belooft 36 uur in ‘smartwatch’-modus en tot 7 dagen in ‘power saving’-modus. Dat laatste hebben we niet getest; het horloge geeft dan alleen de tijd en datum weer, en daar koop je zo’n apparaat uiteraard niet voor.

In smartwatchmodus halen wij die 36 uur met gemak, zolang we het scherm maar niet in always-onmodus gebruiken en geen sportactiviteiten met gps uitvoeren. Met always-onmodus ingeschakeld en de schermhelderheid op 50 procent is de koek na een kleine 7 uur helemaal op en ook tijdens het sporten holt de accu leeg. Drie kwartier hardlopen met gps kost 35 procent van de totale accucapaciteit.

Conclusie

We schreven het al, de Nubia Watch lijkt zo uit een sciencefictionfilm te komen en die link met Hollywood kunnen we verder doortrekken. Aan de buitenkant ziet het decor er flashy uit, maar als we achter de façade kijken, blijkt dat daar niets achter schuilgaat.

Het scherm van de Nubia Watch is fraai, is technisch goed en trekt ontegenzeggelijk de aandacht. Over de rest van het design, waaronder de opstaande randen aan weerszijden van dat scherm, worden we al minder enthousiast en als we de functionaliteit van het klokje beoordelen, kunnen we niet anders dan zeer teleurgesteld zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.