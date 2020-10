Robot schrijft podcast Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth

Een meerderheid van de luisteraars kwam er pas halverwege, of nog later, achter: de wekelijkse aflevering van Een podcast over media was dit keer geschreven door een algoritme. Alexander Klöpping vindt het zelf ongelooflijk hoe goed een computer tegenwoordig een mens kan nadoen.

Klöpping, oprichter van nieuwsapp Blendle, en Ernst-Jan Pfauth – oprichter van De Correspondent – nemen sinds 2016 wekelijks een podcast op, waarin ze samen het nieuws uit de wereld van media en technologie bespreken en analyseren. Luisteraars worden door de twee ondernemers op een luchtige manier op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen – al is ook de dynamiek tussen de twee en hun sceptische houding naar elkaar het luisteren waard.

‘Krachtigste taalmodel ooit’

Deze week lieten de twee alles over aan GPT-3, een model waarmee door middel van kunstmatige intelligentie teksten gegenereerd kunnen worden.

Het model is als het ware ‘getraind’ met duizenden boeken en oneindig veel artikelen van het internet, waaronder vele Wikipediapagina’s. GTP-3 kan daardoor geloofwaardig Engels ‘spreken’. The New York Times noemt GTP-3, dat ontwikkeld is door OpenAI (het bedrijf dat door onder meer Elon Musk en Sam Altman is opgezet), ‘verreweg het krachtigste taalmodel ooit gemaakt’.

Voor hun futuristische podcastaflevering hebben Pfauth en Klöpping de robot naar eerdere afleveringen van hun podcast laten luisteren. Vervolgens heeft het GTP-3-model een script geschreven in het Engels, dat vertaald is naar het Nederlands. De twee hebben het script zo geloofwaardig mogelijk geprobeerd voor te lezen.

Nog geen eigen wil

Zelfs wie luistert met de kennis van nu, zou twijfelen. De twee vullen elkaar nog steeds naadloos aan, vallen elkaar in de rede en lachen zo nu en dan om zichzelf, net zoals in de vorige afleveringen.

Dat is precies wat Pfauth dan ook het meest bevreemdende vindt, ‘dat het onze dynamiek wist te vangen als gesprekspartners'. ,,Het zeikerige en elkaar onderbreken. Het algoritme doorzag onze stijl volledig. Ik weet niet of wij over vijf jaar nog nodig zijn bij het opnemen van nieuwe afleveringen van Een podcast over media.”

Daar hoeft Pfauth volgens The Guardian nog niet voor te vrezen. De angst dat mensen volledig worden overgenomen door GTP-3, is voorlopig nog niet aan de orde. De robot heeft nog geen eigen wil, dus zonder menselijke input kan het nog niets creëren.

De betreffende aflevering genaamd ‘Onze stokpaardjes’ is hier terug te luisteren.