Robots patrouilleren door straten van Singapore en wijzen inwoners terecht

Xavier kan in Singapore zo maar achter je opduiken en je terecht wijzen. Omdat je rookt, of omdat je bijvoorbeeld een papiertje op straat laat vallen, geen rekening houdt met coronaregels of je fiets verkeerd parkeert. Xavier heeft oog voor ongewenst sociaal gedrag. Hij raakt nooit vermoeid en draait alle diensten want Xavier is een robot, geen boa van vlees en bloed. Hij is manshoog, rijdt op vier wielen en bovenop zijn blauw-witte compartiment met motor en accu’s staat een paal met bovenop camera’s die alles in de gaten houden. Het zijn er in totaal liefst zeven. Xavier staat in directe verbinding met een commandocentrum.