Robots zijn obers bij restaurant in Renesse

De robots zijn voor iedereen nog even wennen. Ze zijn nog niet volledig geprogrammeerd, maar als dat zover is dan kunnen ze door het hele restaurant rijden en aan iedere tafel komen om te serveren en af te ruimen. Ze bewegen door middel van sensoren en stoppen dan ook als ze iemand tegen komen. In hun hoofd zitten camera’s die de ruimte 360 graden rond verkennen. Zo kunnen ze zien dat borden leeg zijn en naar de tafel toe gaan. De gasten moeten dan wel zelf alles op het dienblad zetten of eraf pakken.

Geen loonbelasting nodig

Op zaterdagavond is het zoals iedere week afgeladen vol in het restaurant. ,,Geen plekje meer te krijgen,” volgens Hu. ,,Het is ieder weekend zo druk en in de zomer iedere dag. Personeel is moeilijk te krijgen en voor deze robots hoef je ook nog eens geen loonbelasting te betalen.” In die zin is het dus niet alleen een mooie gadget, maar een slimme investering. De zoon van Hu, Leon, is druk in de weer met de tablet die de robots aanstuurt. ,,Het is nu nog even opletten of het goed gaat. Maar straks moet het helemaal automatisch gaan. Ze weten dan waar alle tafels staan. Je kunt tegen ze praten om ze opdrachten te laten uitvoeren en zij kunnen ook praten.”