‘s Werelds grootste cryptobeurs krijgt miljoenenboete van Nederlandsche Bank

Volgens de toezichthouder bood Binance in Nederland cryptodiensten aan zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB. DNB zegt er bij het bepalen van de boete rekening mee gehouden te hebben dat Binance de grootste cryptopartij ter wereld is, goed voor een dagelijks handelsvolume van 13,7 miljard dollar.



Binance, dat in Europa opereert onder een registratie op de Kaaimaneilanden, zou in Nederland daarbij een zeer groot aantal klanten hebben. Eerder was het hoofdkantoor van de cryptobeurs gevestigd in China, maar het bedrijf verliet het land nadat de overheid de handel in digitale munten aan banden legde.

Slachtoffer van hackers

In 2019 werd de cryptodienst slachtoffer van hackers, die middels phishing en virussen kans zagen op accounts in te breken. Daarbij gingen de hackers met 41 miljoen euro aan bitcoins aan de haal. Vorig jaar stelden de Amerikanen na geruchten over witwassen en belastingontduiking een onderzoek in naar Binance.



Toen meldde persbureau Reuters ook dat het regionale hoofd van Binance, Gleb Kostarev, een ontmoeting had met de Russische financiële inlichtingendienst Rosfin. In de strijd tegen de misdaad zou Binance namen en adressen van klanten moeten delen. Kostarev stemde in met dat verzoek, zo bleek uit gelekt sms-verkeer.

Bitcoins voor Navalny

In werkelijkheid zouden de Russen achter miljoenen aan bitcoins bestemd voor oppositieleider Navalny hebben aangezeten. De gevangengenomen Navalny verklaarde dat de via Binance ingezamelde cryptomunten bedoeld waren om corruptie binnen de regering van president Poetin aan de kaak te stellen.



Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, waarbij de Russische roebel door handelssancties in waarde is gedaald, zien veel Russen de digitale munt als alternatief. Ook wordt gesuggereerd dat rijke Russen die geraakt worden door sancties, hun toevlucht nemen tot virtuele munten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.