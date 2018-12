Samsung Galaxy A7: blits scherm is niet genoeg om te overtuigen

ReviewDe A-serie van de Galaxy-lijn van Samsung was altijd goed voor betaalbare en functionerende telefoons. Maar is Samsung dat vergeten? Deze week kijkt Hardware.info naar de nieuwste telg: de Samsung Galaxy A7.

Begin dit jaar bespraken we de Galaxy A8 (2018) van Samsung, die bij introductie een slordige 500 euro moest kosten. Daarmee was het nauwelijks meer een middenklasser te noemen. De Galaxy A7 die we vandaag bespreken is in ieder geval bij introductie aanmerkelijk vriendelijker geprijsd: hij kost nu gemiddeld zo’n 299 euro volgens onze Prijsvergelijker, ondanks dat ze allebei uit de A-serie voortkomen. De A-serie is Samsung’s middensegment tussen de budgettoestellen uit de J-serie en de absolute klasbakken uit de Note en S-families.

Vergelijkbaar

Een slordige negen maanden na introductie van de A8 zien we dat de A7 zowel vergelijkbare, als mindere én betere specificaties weet te overleggen. Zo zijn beide toestellen uitgerust met dezelfde chipset, die Samsung in eigen beheer produceert. De A7 heeft daarbij net als zijn familielid 4 GB aan werkgeheugen, maar koppelt deze aan 64 GB aan opslagcapaciteit, twee keer zoveel als de A8. Bovendien zien we aan de achterzijde niet een enkele, maar een driedubbele camera-module. Aan de andere kant missen we dan weer relatief luxe zaken als de irisscanner en usb-c aansluiting van de A8.

De Samsung Galaxy A7 is beschikbaar in drie kleuren, blauw, goud en zwart. Het toestel meet 159,8 x 76,8 x 7,5 mm en weegt een slordige 168 gram. Het full hd+ display heeft een beelddiagonaal van 6 inch precies waarmee de scherm-toestelratio uitkomt op een weinig indrukwekkende 74,4%.

Het design is verder weinig innovatief: we zien de bekende combinatie van twee glasplaten en een metalen frame. Het toestel komt ogenschijnlijk robuust over, al ontbreekt een IP-classificatie die een bepaalde mate van water- en stofdichtheid belooft. Ook over de handelbaarheid van het toestel zijn we overwegend tevreden. De telefoon ligt goed en stevig in de hand. Wel zit de behuizing erg snel vol met vingerafdrukken, al kan je die redelijk goed wegvegen op je broek.

Volledig scherm © REUTERS

Conclusie

Met de Galaxy A7 levert Samsung een nieuw toestel af in het middensegment. Echt enthousiast worden we echter niet van deze smartphone, die eigenlijk alleen wat betreft het display weet te overtuigen. De resultaten van de systeemtests zijn niet meer dan gemiddeld, de grafische testresultaten zelfs wat onder de maat. Belangrijker, de camera weet ondanks de triple-opstelling aan de achterzijde geen goede indruk achter te laten en de accuprestaties vallen gewoonweg tegen.