Samsung Galaxy S20 Fan Edition: betaalbare smartphone voor onder de kerstboom?

De Samsung Galaxy S20-serie is een top smartphone voor Android-fans, met een flink nadeel: hij is nogal prijzig. Toch kwam Samsung op de valreep met een betaalbaardere optie: de Fan Edition, of FE. Verdient het toestel een last minute plekje onder de kerstboom?

Op de CES in januari 2020 kwam Samsung ineens met een betaalbare toegift in de Galaxy S10-serie van begin 2019: de Galaxy S10 Lite. Tussen de high-end Galaxy S- en midrange-Galaxy A-series zou immers een te groot prijsverschil zitten, aldus de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De S10 Lite moest het gat in de line-up opvullen en dienen als een ‘welcome device’, om aspirant-kopers van een toestel in het hogere segment te verwelkomen. De redenering was misschien logisch, maar het moment van introductie een beetje raar. Krap een maand na de S10 Lite kwam Samsung al met de Galaxy S20-serie, waarbij de Galaxy S10-toestellen inmiddels zo lang op de markt waren, dat ze lang en breed in prijs waren gedaald tot het niveau van de S10 Lite. Bovendien was de S10 Lite in sommige opzichten niet zo high-end, bijvoorbeeld wat de camera betreft.

Volledig scherm Samsung Galaxy S20 FE © Tweakers Met de lessen van de S10 Lite in het achterhoofd introduceerde Samsung dit najaar de Galaxy S20 Fan Edition (FE). Het concept van ‘high-end voor minder’ is eigenlijk hetzelfde als bij de S10 Lite, maar de naam is wat klinkender. Ook het moment van introductie, nog voor de drukke kerstperiode, komt beter uit, waarbij de specificaties ook een paar mooie upgrades hebben gekregen.

Met vanafprijzen van 599 euro voor de 4G- en 680 euro voor de 5G-versie zit de S20 FE precies op de grens tussen het midden- en hogere segment, waarbij het toestel daadwerkelijk goedkoper is dan een Galaxy S20 of S20+. Spelers als OnePlus, Xiaomi en Oppo hebben in de afgelopen maanden allemaal nieuwe toestellen geïntroduceerd in dit drukke marktsegment. Of de S20 FE dus een goede keus is, valt te bezien.

Conclusie

Volledig scherm Samsung Galaxy S20 FE. © Tweakers Onder de streep is de Galaxy S20 Fan Edition best een interessant toestel geworden, ook als je geen ‘Galaxy-fan’ bent. Het ‘high-end voor minder’-segment van smartphones rond de 600 euro is behoorlijk druk, maar Samsung heeft bij de Galaxy S20 FE veel eigenschappen behouden die je normaal gesproken alleen op de nog duurdere smartphones vindt, bijvoorbeeld een IP68-rating voor waterdichtheid, een telecamera met 3x optische ‘zoom’ en draadloos opladen.

Systeemprestaties en accuduur zijn prima en datzelfde geldt voor het scherm, hoewel de constructie net wat minder luxueus is. Gebruik je een hoesje, dan zul je daar vast niet van wakker liggen. De S20 FE is dus een prima totaalpakket, dat we belonen met een hoog cijfer.

Mocht je nog twijfelen tussen de Galaxy S20 FE en de S20 of S20+? Samsungs ‘betaalbare instap’ in het high-end segment blijkt in sommige opzichten juist een betere keus, terwijl je er wel tientallen tot honderden euro’s minder aan uitgeeft.

De Galaxy S20 en S20+ hebben een fraaiere afwerking, een mooier scherm en een in sommige opzichten iets betere camera. Aan de andere kant zijn de systeemprestaties en accuduur bij de S20 FE weer beter, althans bij het door ons geteste 5G-model. Zoals altijd hangt het verder van je eigen wensen voor een nieuwe smartphone af welk toestel dan je voorkeur heeft.

