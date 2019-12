Samsung heeft miljoen Galaxy Fold-toestellen verkocht

Het verkoopaantal is genoemd door de president van Samsung Electronics, Young Sohn, tijdens TechCrunch Disrupt Berlin. Op de vraag of Samsung comfortabel is met het verkopen van een apparaat van zo’n 2000 dollar voor wat in feite een bètaproduct is antwoordde de topman: ,,Het punt is dat we een miljoen van deze producten verkopen. Er zijn een miljoen mensen die dit product willen gebruiken voor 2000 dollar.”