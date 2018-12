Samsung komt volgend jaar met telefoon voor supersnel 5G-internet

Het is nog niet bekend om wat voor smartphone het precies gaat. Persbureau Bloomberg meldde eerder dat Samsung en Verizon met elkaar spraken over de lancering van de Galaxy S10. In Samsungs thuisland Zuid-Korea hebben meerdere steden al 5G-internet.

5G is de opvolger van 4G, de snelste vorm van mobiel internet die er nu is. Het moet niet alleen sneller zijn, maar ook meer verbindingen tegelijk aankunnen. Zo moet het de weg vrijmaken voor zelfrijdende auto's en het internet der dingen. In Nederland werkt onder meer KPN aan 5G. De verwachting is dat het netwerk eind 2019 gereed moet zijn, waarna in 2020 de telefoons geoptimaliseerd moeten worden voor het netwerk.