Samsung sluit Indiase smartphonefabriek twee dagen

‘Doom Eternal’ toont dat ‘Doom’ écht voor de eeuwigheid is

22 maart Er woog een zware last op de schouders van de makers van ‘Doom Eternal’: het is de sequel van ‘Doom’ (2016), de geslaagde remake van de legendarische firstpersonshooter uit 1993. En nu moeten ze aantonen dat er - na uitgebreid het verleden te hebben gevierd - ook toekomst zit in de klassieke videospellenreeks. Maar eigenlijk is het omgekeerd: ‘Doom Eternal’ laat vooral zien dat de wereld altijd klaar is geweest voor nog meer ‘Doom’.