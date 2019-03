‘Samsung werkt aan twee andere vouwbare smartphones’

Miljoenen dollars aan digimunten spoorloos na dood van cryptobe­leg­ger

11:42 De klucht rond het Canadese beleggingsbedrijfje QuadrigaCX neemt inmiddels de vormen van een Grieks drama aan. Toen in december directeur en oprichter Gerald Cotton overleed, bleek hij de wachtwoorden van de digitale portemonnee, met daarop zo'n 190 miljoen Canadese dollars in cryptomunten, meegenomen te hebben in zijn graf. Maar in de tweede akte krijgt het treurspel nog een extra wending. Alle digipoen blijkt weg te zijn.