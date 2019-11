Scherm van vouwbare telefoon repareren? Dat wordt dan 900 euro, alstublieft

Huawei heeft de reparatiekosten van de vouwbare Mate X-smartphone bekendgemaakt. Een schermreparatie kost omgerekend ruim 900 euro. Hiermee is de reparatie duurder dan een gloednieuwe Huawei Mate 30. De Mate X is sinds 15 november verkrijgbaar in China.

Op de servicewebsite van Huawei is te zien dat een schermreparatie voor de Mate X in China 7080 yuan kost. Omgerekend komt dit neer op ongeveer 910 euro. Hiermee is de reparatie duurder dan veel moderne smartphones. Het bedrag geldt voor consumenten en is inclusief arbeidskosten. Wel gaat het hierbij om prijzen voor de Chinese markt. De prijs zal mede zo hoog zijn, omdat het vouwbare scherm duur is om te produceren. De telefoon zelf kost 16.999 yuan, omgerekend 2185 euro.

Reparatiekosten voor de overige onderdelen zijn een stuk lager. Het vervangen van de chipset kost 3579 yuan, wat neerkomt op zo’n 460 euro. Het vervangen van de camera kost 90 euro, een batterijklep kost 46 euro en een nieuwe accu kost 38 euro. De Mate X bevat twee accu’s.

De Mate X is sinds 15 november verkrijgbaar in China. Momenteel is het nog onbekend of de telefoon ook buiten China op de markt komt. De Mate X werd in februari aangekondigd en zou in eerste instantie in juni al uitkomen. De release van het toestel werd na de problemen rondom de Samsung Galaxy Fold-release echter uitgesteld tot september, maar Huawei liet vlak voor deze geplande release weten dat het toestel nog niet klaar was voor de verkoop. Samsung vraagt voor de eerste schermreparatie van de Galaxy Fold rond de 150 euro. De tweede keer dat een Fold een nieuw scherm nodig heeft, kost het gebruikers rond de 600 euro.