Schermtekort op je laptop? Met deze draagbare schermen krijg je meer beeld

Het klinkt ideaal: een laptop van net een kilogram in je tas en overal aan de slag. Een kwestie van openklappen en je kunt werken of je met iets minder serieus bezighouden. Dat concept heeft echter een nadeel, want je moet het op je laptop stellen met maar één scherm: het ingebouwde scherm. Wil je er eentje extra? Dan kan je een draagbaar scherm kopen. Tweakers bekeek drie exemplaren, die je gewoon via usb kan aansluiten op je laptop. Welke is de beste?

Als je op kantoor een laptop met een dockingstation gebruikt, kun je daar natuurlijk gewoon twee monitors aan hangen, maar onderweg ben je veroordeeld tot slechts een enkel, bescheiden schermpje.

Gelukkig is daar tegenwoordig een prima oplossing voor: een extra scherm dat je via usb aansluit. Dat scheelt het meezeulen van een complete monitor en je hebt toch een volwaardig tweede scherm bij je. Toch zijn er nog niet zo heel veel fabrikanten die een dergelijk scherm in productie hebben. We hebben er drie gevonden en we hebben hun beeldschermen getest op beeldkwaliteit en in de praktijk.

Full HD

Van de schermen met een full-hd-resolutie en een moderne aansluiting in de vorm van een usb-kabeltje dat zowel het videosignaal als de voeding aanvoert, hebben we een kleine selectie gemaakt. Van AOC zijn enkele modellen verkrijgbaar, waarvan we de I1601FWUX hebben gekozen, aangezien dat een model is met een usb-c-connector en een 15 inch scherm. Van Asus zijn diverse opties beschikbaar. Onze keus viel op de MB169AC, een 15 inch-scherm dat eveneens van een usb-c-connector is voorzien. Ten slotte valt ook HP’s EliteDisplay S14 binnen deze criteria, zij het met een iets kleinere beeldschermdiagonaal van 14 inch. De schermen kosten tussen de 180 euro voor dat van AOC en 280 euro voor het HP-scherm, waarbij je voor het Asus-model de middenweg van 255 euro bewandelt.

Of een extern usb-scherm iets voor jou is, hangt helemaal af van je verwachtingen. Als je zit te wachten op een scherm waarmee je op een terrasje of in je tuin kunt zitten werken, kom je van een koude kermis thuis. Met een helderheid die niet echt indrukwekkend is, zul je in zonlicht of ander fel licht weinig op je scherm zien. En als je hoopt op lekker foto’s bewerken op een scherm dat iets groter is dan je 13"-laptopscherm, kom je ook bedrogen uit. De kleurreproductie van de schermpjes is niet best en met een goedkoop ‘echt’ scherm ben je al snel beter af.

Maar als je aan je eettafel of in een hotelkamer wat meer schermoppervlakte wil hebben dan je laptop biedt, zonder een monitor mee te zeulen, dan heb je aan zo’n usb-scherm een prima tweede scherm. Voor het weergeven van je browser, of een tekstverwerker of andere productiviteitssoftware, zijn alle drie de displays prima geschikt.

Conclusie

AOC I1601FWUX (179 euro. Cijfer: 6.5)

Volledig scherm AOC © AOC

De I1601FWUX van AOC is een draagbaar usb-scherm met een full-hd-resolutie en een beelddiagonaal van 15,6 inch. Om het scherm heen zit een behuizing van aluminium, met aan de voorkant brede plastic randen die nogal glimmen. Het menu van het beeldscherm is zeer beperkt en erg lastig te bedienen. De helderheid is ternauwernood onder de maat en de kleurweergave is niet best. Wel is dit een van de goedkoopste usb-schermen die je kunt kopen.

Asus ZenScreen MB16AC (255 euro. Cijfer: 7.5)

Volledig scherm HP Elite Display © Tweakers

De ZenScreen MB16AC heeft een 15,6 inch-paneel met een resolutie van 1920 bij 1080 pixels. Het valt op hoe licht het scherm is, maar het wordt een stuk zwaarder met de meegeleverde cover. Die dient als voet, maar beschermt de ZenScreen ook. In tegenstelling tot andere covers is deze cover tweezijdig. Een gat voor een pen die als voet kan dienen, is aanwezig en het menu bedien je desgewenst softwarematig. De helderheid is wat beter dan bij de concurrenten.

EliteDisplay S14 (290 euro. Cijfer: 7.0)

Volledig scherm Asus Zenscreen © Tweakers