Sharp toont beelden van prototype kleinere opvouwbare telefoon

Ook is het model een stuk kleiner dan de concurrentie. De Samsung Fold en Huawei Mate X zijn beide ‘phablets'; een kruising tussen telefoon en tablet. Deze telefoon heeft weer wat weg van de ouderwetse klaptelefoon.

De prototype is via de Japanse Engadget opgedoken en toont een 6,18-inch smartphone. Het gaat hier om een amoled-paneel met een resolutie van 3040 x 1440 pixels. In het midden van de telefoon is een scharnierpunt, waarmee het geheel tegen elkaar gebogen kan worden.

Hiermee is het toestel net een klaptelefoon. Volgens Sharp is het mechanisme in staat om 300.000 buigcycli te weerstaan. Sharp hoop het ontwerp in commercieel vorm op de markt te brengen, maar dit zal nog diverse jaren duren. Dit is laat, aangezien diverse grote concurrenten al op korte termijn met vouwbare, dan wel buigbare mobiele apparaten op de markt willen komen.

Doorzichtige smartphone

0ok LG is bezig met een opvouwbare telefoon. Het bedrijf wil deze helemaal doorzichtig maken. Het Zuid-Koreaanse techbedrijf heeft deze week in elk geval een patent voor zo’n smartphone gekregen in de Verenigde Staten. Techblog Let’s Go Digital ontdekte dat. Het octrooi wil niet zeggen of en wanneer zo’n toestel ooit op de markt komt.

LG heeft al een gedeeltelijk doorzichtige televisie. Die werd begin januari gepresenteerd op techbeurs CES.

Samsung en Huawei brachten onlangs als eerste smartphones op de markt die dubbelgevouwen kunnen worden. Zo’n toestel kost momenteel enkele duizenden euro’s. De eerste gebruikers hebben inmiddels al kinderziektes en barstjes ontdekt.