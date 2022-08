‘Slimme mast’ van VDL moet paal en perk stellen aan rommelig straatbeeld

De gemeentelijke laadpaal voor je deur, de gsm-mast op het buurtgebouw in de straat verderop en die bewegwijzeringspaal op de straathoek? Stel je voor dat ze allemaal weg kunnen en worden vervangen door één ‘duizenddingenpaal’? Het kan volgens VDL met de nieuwe, ‘slimme mast’ die ze hebben ontwikkeld. Die moet voorkomen dat een woud aan palen het straatbeeld gaat vervuilen.



De slimme paal van VDL komt in vier uitvoeringen met verschillende functies, zoals led-verlichting, laadopties voor voertuigen, communicatie (wifi en dataverzameling), sensoren die bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid of verkeersbewegingen meten en bewegwijzering.