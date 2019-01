Smarthomes zijn incompleet zonder slimme deurbel; welke past het best bij jou?

Beste KoopIn een smarthome mag een slimme deurbel niet ontbreken. Met het apparaatje zie je overal ter wereld wie aan de deur staat. Zo wordt pakketjes aannemen een stuk makkelijker. Wij monteerden de twee populairste modellen, de Nest Hello en Ring Pro. Welk model laat het beste zien wie er voor de deur staat zonder dat je uit je luie stoel hoeft te komen? En welke functies bieden ze nog meer? Kortom, welke past het best bij jou, aldus Hardware.Info.

Volledig scherm Beeldkwaliteit van Nest Hello © HWI Net als een normale deurbel geeft een slimme deurbel je een seintje als er iemand voor je deur staat. Waar de functionaliteit van een standaarddeurbel daar eindigt, begint het hiermee pas voor de twee apparaten in deze review. Dankzij een internetverbinding word je niet alleen op de hoogte gesteld van bezoek door een gong in huis, maar kun je ook een melding krijgen op je slimme speakers of op je smartphone. Op die manier weet je dus ook wanneer je niet thuis bent, dat er iemand voor de deur staat.

Doordat de slimme deurbellen een camera, luidspreker en microfoon hebben, kun je via je smartphone zien wie er voor de deur staat en indien gewenst met deze persoon in gesprek gaan. Zo kun je bijvoorbeeld tegen een koerier zeggen dat hij een pakketje maar bij de buren moet afgeven als je zelf niet thuis bent. Met het juiste abonnement kun je opnames van de camera een aantal dagen of weken terugkijken. Op die manier wordt de deurbel onderdeel van de beveiliging van je huis. De Nest Hello kan bovendien gezichten herkennen en daardoor zelf melden wie er voor de deur staat.

De twee producten die we vandaag vergelijken, komen van twee grootmachten. Nest is onderdeel van Google en Ring is tegenwoordig onderdeel van Amazon. Nest kennen we natuurlijk van de slimme thermostaten, maar het bedrijf heeft sinds geruime tijd ook beveiligingscamera’s en nu dus ook de Hello-deurbel aan het assortiment toegevoegd. Voor Ring zijn de slimme deurbellen juist de corebusiness, al is het assortiment uitgebreid met allerhande binnen- en buitencamera’s. Beide apparaten integreren uiteraard, maar ook helaas, wel goed in de smarthomeecosystemen van hun moederbedrijven.

Ring Pro (279 euro)

Volledig scherm Ring Pro © HWI

De Ring Pro is qua specificaties en functionaliteit duidelijke de mindere van de Nest Hello; met name de verouderde wifi is een tegenvaller. Echter, hij wordt wel zeer compleet geleverd, inclusief alle vereiste onderdelen voor een werkend systeem. Bovendien is hij eenvoudiger te installeren en zijn de abonnementskosten veel lager.

De Ring is vooral aantrekkelijk vanwege de aanzienlijk lagere kosten. Dat merk je niet onmiddellijk bij de aanschaf, want beide deurbellen hebben een adviesprijs van 279 euro. Voor dat geld krijg je bij Ring echter wel gelijk een geschikte transformator, die je in beide gevallen negen van de tien keer nodig hebt, en een geschikte gong. Het toevoegen van een extra gong is bij Ring ook goedkoper; bij Nest is de goedkoopste oplossing een (extra) Google Home Mini kopen. Bovenal is Ring qua abonnement veel goedkoper: voor 30 euro per jaar kun je opgenomen beelden zestig dagen terugkijken.

In het kort: Ring Pro - Zonder abonnement geen opnames terugkijken - Geen Google Home integratie - (Iets) mindere beeldkwaliteit dan Nest Hello - Matige, verouderde wifi + Eenvoudige installatie, compleet geleverd + Bescheiden abonnementskosten + Bewegingszones instellen + Betaalbaar extra gong toevoegen

Nest Hello (279 euro)

Volledig scherm Nest Hello © HWI

We waarderen de Nest Hello vanwege de goede beeldkwaliteit (mede dankzij de hdr-camera), de mogelijkheid tot gezichtsherkenning en de integratie met Google Home (dat in Nederland meer gebruikt wordt dan Amazon Alexa). De abonnementsprijs is wel een (te) groot struikelblok. Bovendien is de leveromvang karig; je moet zelf nog een transformator en geschikte gong aanschaffen.

Bij Nest betaal je het tienvoudige (we schrijven het even uit: 300 euro per jaar) voor dertig dagen terugkijken. Voor 50 euro per jaar kunnen er slechts een schamele vijf dagen vanaf, maar heb je dus wel de gezichtsherkenningsfunctionaliteit. Noem ons zuinige Hollanders, maar 300 euro per jaar om een deurbel met volledige functionaliteit te kunnen gebruiken is redelijk van de gekke. Klein voordeeltje van Nest: zonder abonnement kun je op z’n minst nog drie uur terugkijken en is de deurbel juist veel bruikbaarder dan de Ring.

Heb je de opnamefunctionaliteit niet nodig, bijvoorbeeld omdat je andere camera’s hebt, dan kun je beide deurbellen prima zonder abonnement gebruiken. In dat geval is de Nest Hello naar onze mening de beste van de twee. Vind je de veilige opslag van de opname in de cloud juist een groot voordeel, dan zijn de jaarlijkse kosten van de Ring Pro dusdanig lager, dat je misschien maar over de mindere functionaliteit en (iets) mindere beeldkwaliteit heen moet stappen.