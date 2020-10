Smartphone kopen voor maximaal 500 euro? Dit zijn de twee toppers van het moment

Met een budget van ongeveer 500 euro, kom je momenteel bij twee smartphones uit. In het Android-universum is de OnePlus Nord een grote favoriet, bij Apple is dat de iPhone SE. Welke van die twee het meest waar biedt voor je geld? Onze techredacteur analyseerde de schermen, camera’s, batterijen en hardware van beide toestellen.

Scherm

Volledig scherm OnePlus. © OnePlus

OnePlus heeft een oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz in zijn Nord-model weten te plaatsen. En dat is meteen een belangrijke stap voor op de nieuwe iPhone SE, want het zorgt ook voor vlottere software. Ook qua resolutie wint de Nord het hier van de SE: 2400x1080 pixels tegenover een veel schamelere 1334x750. Toch nog één klein pluspuntje van de SE: het scherm is iets beter te lezen in fel zonlicht, en ook de kleuren zijn goed afgesteld.

Camera’s

De SE heeft zeker geen ondermaatse camera’s: je krijgt een 12-megapixelcamera aan de achterkant, die ook in 4k-resolutie kan filmen met 60 beelden per seconde, en een 7-megapixelcamera aan de voorkant.

De Nord presteert op dit gebied wel veel beter. Achterop zitten drie camera’s en een dieptesensor, vooraan krijg je twee frontcamera’s. Bijzonder is dat je met de frontcamera 4k met 60fps (frames per seconde) kunt opnemen, maar dat de primaire camera op de achterkant kan filmen met óf 4k met maximaal 30fps, óf 1080p met 60fps.

Batterijduur

Volledig scherm Apple © Apple

In tegenstelling tot wat veel mensen lijken te denken, hebben smartphones in de middenklasse niet noodzakelijk slechtere accu’s. Dat komt omdat de processors in die toestellen meestal relatief zuinig zijn. Dat is hoopgevend voor de OnePlus Nord, die met 4115mAh een redelijke, maar ook niet overdreven grote accucapaciteit heeft. Bij de browsertest kwam hij uit op een tijd van 15 uur en 8 minuten op één acculading. De iPhone SE blijft ook hier achter: de capaciteit van de batterij is maar een schamele 1820mAh. Geen ramp trouwens: in onze browsertest hield hij het 11 uur en 7 minuten vol, omdat Apple de batterij op een slimme manier opslurpt.

Hardware

Dat je geen 1000 euro betaalt voor deze smartphones, heeft ook een en ander te maken met wat er onder de motorkap zit. Verwacht dus geen superkrachtige processors. Als gebruiker zal je het verschil vooral merken als je zware apps zoals Netflix wil openen.

OnePlus heeft wel een redelijke afweging gemaakt in wat het weglaat, om toch een vloeiende ervaring te bieden aan de gebruikers en de essentie te kunnen waarborgen. De trilmotor is een voorbeeld van zo’n concessie, maar ook draadloos laden werd geschrapt. Verder mist de OnePlus Nord ten opzichte van high-end toestellen een of meer microfoons. De processor in de iPhone SE is Apples A13-chip, dezelfde als in de iPhone 11, dus daar krijg je heel wat voor terug.

Conclusie

De OnePlus Nord overtroeft de iPhone SE op meerdere gebieden. Maar het heeft onder de streep vooral te maken met jouw eigen voorkeur qua toestel en ecosysteem. Als je fan bent van Android, dan is de OnePlus Nord wel een extreem goed toestel in deze prijscategorie. Dat gaat net zo goed op voor Applefanaten: er is geen betere iPhone voor deze prijs.

