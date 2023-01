Smartphone vol met apps? Ruil ze in voor deze app van Google

Google Lens

Het is niet nodig om de Google Lens-app te downloaden, want de functionaliteiten vind je terug in de Google-app. Richt de camera op een plant, dier of object en de app zoekt naar soortgelijke producten of objecten. Ook kan je eenvoudig teksten op foto’s vertalen.

Weersverwachting bekijken

Een weerapp downloaden op je smartphone? Niet nodig! In de Google-app zie je namelijk precies hoe de weersomstandigheden zijn. Druk op de knop met de huidige temperatuur om de weersvoorspelling te openen. Je kan de de weersverwachting tot tien dagen in de toekomst zien.

Geen aparte browser nodig

Dankzij de Google-app heb je geen aparte browser meer nodig. In de zoekbalk kun je op trefwoorden zoeken en de resultaten openen, zoals je ook in Google Chrome doet. Je kunt zelfs pagina’s opslaan in je Collecties.

Je favoriete sportteam volgen

Het is kinderlijk eenvoudig om de huidige stand van liveuitslagen te volgen in de Google-app. Ook lees je het laatste nieuws over belangrijke wedstrijden. Wil je niets missen? Schakel dan meldingen in voor bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Zo ontvang je een melding als een wedstrijd plaatsvindt en als er gescoord wordt.

Timer en stopwatch

Binnen de Google-app maak je eenvoudig timers aan of gebruik je een stopwatch. Voer ‘timer’ in, selecteer een tijd en druk op ‘Starten’. Om de stopwatch te gebruiken, selecteer je het tabblad naast de timer of zoek je op ‘stopwatch’.

Nieuws lezen op je smartphone

In plaats van verschillende nieuwsapps te downloaden, kun je de app van Google gebruiken om artikelen van allerlei nieuwssites te tonen. De content wordt weergegeven op basis van wat Google denkt dat jouw interesses zijn.

Je kunt de techgigant daar een beetje bij helpen door je interesses aan te passen. Dit doe je door op je avatar te drukken en naar ‘Instellingen’ te gaan. Tik vervolgens op ‘Je interesses beheren’. Bij ‘Jouw interesse’ zie je onderwerpen staan die je volgens Google interessant vindt. Hoort een onderwerp er niet tussen? Verwijder hem dan met het blokkeer-icoon.

Aandelen in de gaten houden

Het gebruiken van een aparte app om de koersen van aandelen in de gaten te houden is niet nodig. Met één druk op de knop open je namelijk de AEX-index en vanuit daar lees je eenvoudig het beleggingsnieuws. Ook vergelijk je makkelijk de koers met andere indices.

Conversies en berekeningen uitvoeren via Google

Met de Google-app kun je allerlei soorten conversies en berekeningen uitvoeren. Een app die dient als rekenmachine of eenheden converteert is hierdoor niet nodig. Google vertelt je hoeveel de euro waard is ten opzichte van de dollar, hoeveel inch een centimeter is en hoe laat het momenteel in Ierland is. Type bijvoorbeeld ‘1 euro naar dollar’, ‘ 55 inch naar centimeter’ of ‘tijd in Ierland’.

Daarnaast toont de Google-app je een rekenmachine als je het woord invoert in de zoekbalk. Ook voor ingewikkeldere berekeningen kun je bij de app terecht.

Herinneringen instellen

Bang dat je iets vergeet? Niet met de Google-app. Druk binnen de app op je avatar en selecteer ‘Herinneringen’. Kies een van de suggesties of maak zelf een herinnering aan. Vul een titel, datum en tijdstip in. Voeg eventueel een herhaling toe. Zo vergeet je nooit meer de container buiten te zetten of je planten water te geven.

Teksten naar allerlei talen vertalen

Wie heeft de Google Translate-app nodig als je de vertalingen geïntegreerd zijn in de Google-app? Bovendien kan de app je laten horen hoe je een bepaald woord uitspreekt. Voer in de zoekbalk in ‘dankjewel in het Frans’ en het resultaat verschijnt direct in beeld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.