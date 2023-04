Sociale Verzekeringsbank krijgt privacyboete van 150.000 euro

Nieuwe tool laat tieners naaktfoto’s van internet halen

Tieners die naaktfoto’s van zichzelf online zien circuleren hebben vanaf nu een mogelijkheid om die beelden offline te halen. Met een nieuw door het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) ontwikkeld programma kunnen foto’s van bepaalde sociale media worden verwijderd. De tool, Take It Down, is deels gefinancierd door Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook.