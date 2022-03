Sony staakt PlayStation-verkopen in Rusland

Techconcern Sony is gestopt met de verkopen van PlayStation-spelcomputers en -software in Rusland. Daarmee is de Japanse onderneming de volgende in een rij van grote merken die zich uit Rusland terugtrekt vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens deskundigen is de PlayStation de populairste spelcomputer in het land.