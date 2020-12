Spotify als eerste niet-gamingapp beschikbaar via Epic Games Store

De komst van de muziekstreamingdienst naar de webwinkel van Epic Games is opvallend, aangezien er tot nu alleen videospellen te koop waren via de Epic Games Store. Of dit een voorbode is voor extra applicaties die geen games zijn, is niet duidelijk.



Epic geeft naast de aankondiging op Twitter weinig informatie over de komst van de desktopversie van Spotify. Het lijkt er op dit moment niet op dat het voor een gamer iets uitmaakt of Spotify via de Games Store of via de Spotify-website zelf is geïnstalleerd. Mogelijk voegen Epic Games en Spotify in de toekomst extra functies toe aan Spotify, om het bijvoorbeeld beter te integreren in bepaalde games.



Epic Games en Spotify trekken sinds de zomer vaker met elkaar op, om zich uit te spreken tegen de commissiekosten van Apple’s App Store. In september richtten ze bijvoorbeeld samen met andere bedrijven een coalitie op om te lobbyen voor regulering van de digitale winkel. Apps dienen dertig procent van alle iOS-transacties af te dragen aan Apple. Bij de Epic Games Store is dit twaalf procent.



Het is niet voor het eerst dat een webwinkel voor videospellen besluit ook andere applicaties aan te bieden. Steam verkoopt bijvoorbeeld applicaties als animatiesoftware en muziekprogramma’s.