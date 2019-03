Spotify test abonnement voor stellen en andere duo's

Het Duo-abonnement kost 12,50 euro, staat op de site van Spotify. Daarmee valt de prijs in tussen die van Premium, 10 euro per maand, en Family, dat 15 euro per maand kost. Aanvullend is de mogelijkheid om Spotify een playlist te laten genereren op basis van muziek die gebruikers afzonderlijk van elkaar luisteren, de Duo Mix. Die is afkomstig uit de Daily Mix en Discover Weekly van beide personen.