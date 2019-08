Spotify voegt ouderlijk toezicht toe aan Family-abonnement

Pokémon Go-speler rijdt rond met acht smartpho­nes, maar ontloopt boete

12:12 De populariteit van Pokémon Go is al een tijdje over zijn hoogtepunt heen, toch blijven veel fans wereldwijd in de weer met het virtueel vangen van de monstertjes. Iets waar de verkeerspolitie van de noordwestelijke Amerikaanse staat Washington over kan meepraten.