Staat er ineens stalkerware op je telefoon: wat is het en hoe kan je je ertegen beschermen?

Stalkerware is een type software dat geïnstalleerd kan worden op bijvoorbeeld een smartphone om het gebruik ervan in de gaten te houden, zonder medeweten of toestemming van de gebruiker. Om dat te kunnen doen, is het vaak nodig om fysiek toegang te hebben tot het toestel. Daders zijn dus vaak deel van de omgeving van het slachtoffer: familie, vrienden of collega’s.

Deze tips helpen je stalkerware op te sporen en te verwijderen

• Om stalkerware te installeren, heeft iemand toegang nodig tot je telefoon. Een wachtwoord of pincode instellen is dus essentieel.

• Download steeds alleen apps via officiële bronnen zoals de Google Play Store op Android-telefoons, de Galaxy Store op Android-smartphones van Samsung of Apple App Store op iPhones.

• Stalkerware verbruikt stroom en data. Loopt je telefoon plots leeg of wordt er wel heel veel wifi of mobiel internet gebruikt? Kijk dan eens in je instellingen onder ‘dataverbruik’ en/of ‘batterij’. Als daar een app staat die je niet kent of geïnstalleerd hebt, zou het wel eens stalkerware kunnen zijn.

• Om meer in de gaten te kunnen houden, hebben stalkerware-apps toegang nodig tot extra instellingen. Staan er onder ‘toegankelijkheid’ apps die je nooit toestemming hebt gegeven om speciale acties te ondernemen, wees dan op je hoede.

• Kom je een app tegen die verdacht is, dan kan eens zoeken op internet duidelijk maken of het om stalkerware gaat. Is dat het geval, dan kan je de app verwijderen. Wil je helemaal zeker zijn dat je telefoon vrij is van stalkerware, dan kan je die herinstalleren naar de fabrieksinstellingen. Opgelet: dan ben je natuurlijk al je gegevens kwijt, dus let erop dat je de nodige data, zoals foto’s, hebt bewaard.

• Als je een klacht wil indienen, kun je beter even wachten met het verwijderen van de stalkerware. Dat is namelijk bewijsmateriaal.