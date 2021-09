Stapelgek van al die groepsapps? Zo voorkom je dat

Angelina Jolie verbreekt Instagram­re­cord Jennifer Aniston: 2 miljoen volgers in 3 uur tijd

23 augustus Ze maakte vrijdag voor het eerst een Instagram-account aan en verpulverde meteen het record van Jennifer Aniston. Actrice Angelina Jolie (46) had in drie uur tijd meer dan twee miljoen volgers. Het bezorgt haar direct een Guinness World Record, want nooit eerder had iemand zo snel een miljoen volgers als zij.