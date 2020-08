Storing bij SNS, ASN en Regiobank, klanten kunnen niet bij hun spaargeld

Deze televisies passen goed in een kleinere woonkamer

21 augustus In woonkamers zijn televisies van 50 inch (127 cm) of meer al even de standaard. Maar in bijvoorbeeld een studentenwoning, waar je meestal geen zeeën van ruimte hebt, gelden andere wetten: je tv blijft qua schermdiagonaal het best rond de 43 inch (110 centimeter). Dit zijn de meest ruimtebesparende, kwalitatief hoogstaande, én betaalbare tv’s van het moment.