Storing in chip verstoort werking nieuwe Nederlandse ID-kaarten

Op de kaarten zit een inlogfunctie die via DigiD is te activeren. Na het aanzetten van die inlogfunctie ontstaat echter een storing in de chip, waardoor het kan gebeuren dat een documentscanner de kaart niet goed kan uitlezen.



Soms wordt bij bijvoorbeeld een bank of een ziekenhuis gebruikgemaakt van een documentscanner, geeft de dienst aan. De mogelijkheid om de inlogfunctie te activeren is nu tijdelijk uitgezet, meldt de Rijksdienst voor Identiteitszaken.



,,Het gaat dus enkel en alleen om de Nederlandse identiteitskaarten MODEL 012 met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021", aldus de Rijksdienst. Mensen die zo’n kaart hebben, ontvangen een brief. Daarin staat informatie over de storing en over wat ze kunnen doen.