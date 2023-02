Storing onlinebankieren bij ING is voorbij

Volgens de bank was er geen sprake van een cyberaanval. Een woordvoerster zegt dat het probleem zat in de communicatie tussen verschillende interne systemen van ING. Wat precies de oorzaak daarvan is, wordt uitgezocht en geëvalueerd. ,,Zodat we herhaling in de toekomst kunnen voorkomen”, aldus de zegsvrouw. ,,We balen er enorm van en bieden onze excuses aan onze klanten aan. Die verdienen een goede dienstverlening.”