Super Mario 3D World + Bowser's Fury: uitstekende heruitgave én goede nieuwe game

ReviewEen eerder uitgebrachte game uitbrengen voor een nieuwe console is anno 2021 de normaalste zaak van de wereld, maar vrijwel nergens is het al zo lang gesneden koek als bij Nintendo. Niet verwonderlijk: games binnen de eigen franchises van Nintendo zijn en blijven mateloos populair.

Bovendien brengt deze release een extraatje met zich mee. Niet alleen is dit een heruitgave van het uitstekende Super Mario 3D World (in 2013 uitgekomen voor de Wii U), er zit ook nog een volledig nieuwe game bij: Bowser’s Fury.

Eén van de beste platformgames ooit

Super Mario 3D World op de Switch is exact dezelfde game als op de Wii U. De personages zijn hetzelfde, de levels zijn hetzelfde, en ga zo maar door. Ook zijn er weinig noemenswaardige grafische verschillen te bemerken, anders dan de performance. De game draait op de Switch namelijk wel zeer stabiel op 60 frames per seconde, zowel docked als in de handheld-modus. Dat is fijn, maar het verandert weinig aan het feit dat je deze game mogelijk al eens hebt gespeeld.

Wat betekent dat voor Switch-gamers? Welnu: dat een van de beste platformgames ooit, die 2D en 3D op een leuke manier met elkaar combineert, nu ook speelbaar is op de Switch. Je kunt de weg door zeven werelden met daarin steeds een aantal levels in je eentje afwerken of samen met drie vrienden. Dat laatste is uiteraard het leukst, maar ook lastiger. De spelers delen namelijk één voorraad levens, dus als je medespelers te veel fouten maken, kan dat het avontuur een stuk lastiger maken. Desondanks drukt dat het spelplezier niet

Super Mario 3D World biedt veel vermaak en eigenlijk is alles te herleiden naar de veelzijdigheid van de levels en de hoge kwaliteit van de basisgameplay. Daarnaast blijft het een kunst om in alle levels alle sterren en stempels te verzamelen, wat voor de verzamelaars onder ons automatisch meer uurtjes spelplezier oplevert.

Een openwereld-Mario-Game

Ondanks dat Super Mario 3D World op zichzelf nog steeds uitstekend is, is het toch wel fijn dat er nog een B-kant op deze plaat zit. Die komt in de vorm van Bowser’s Fury, een volledige extra game. Vanaf de eerste seconde is Bowser’s Fury een heel andere game dan Super Mario 3D World. Dat spel is wat ouderwetser, met een ‘overworld’ die de verschillende zones en levels met elkaar verbindt.

Bowser’s Fury bevat ook verschillende zones en verschillende levels binnen die werelden, maar deze bevinden zich allemaal in dezelfde wereld, genaamd Lake Lapcat. De spelwereld ligt volledig in een groot meer, waarbij de stukken land de diverse zones zijn. Ze zijn duidelijk gebaseerd op de bekende Mario-werelden. Je begint in de standaard ‘groene zone’, komt een ijswereld tegen, belandt in een lava-wereld, en ga zo maar door, maar dan zonder tussenkomst van een overworld, laadschermen of andere spelonderbrekende elementen. De hele game is open, wordt aan een stuk door gespeeld en je kan op ieder moment wisselen van level.

Het beginpunt wisselt dus, maar het doel is duidelijk: Mario moet Cat Shines verzamelen. Elk level herbergt meerdere Cat Shines, wat ervoor zorgt dat je gebieden meerdere keren kunt bezoeken omdat er dus vaak meer is te halen. Sommige Cat Shines zijn makkelijk te vinden en te pakken, andere zijn wat lastiger. De variatie in de opdrachten die je krijgt, vormt een belangrijk deel van de reden waarom Bowser’s Fury zo leuk is. Vaak speel je, als je ergens voor het eerst komt, eerst gewoon zoals je een normale Mario-game speelt: je springt en rent je een weg door het level en aan het einde vind je een Cat Shine. Daarna wordt het interessanter, want binnen dezelfde omgeving krijg je nieuwe opdrachten.

Op technisch vlak is Bowser’s Fury natuurlijk een heel andere game dan Super Mario 3D World; dit is een stuk zwaarder voor de Switch. Toch draait de game in docked-mode stabiel op 60 beelden per seconde. Dat je daar grafische kwaliteit voor inlevert is evident als je de fotomodus in het spel opstart. Dan valt op dat alles er scherper uitziet. Haal je de Switch uit zijn dock, dan blijft het beeld op zich net zo mooi. Wel is er sprake van een kleine daling in resolutie en springt de game terug naar 30 beelden per seconde, een merkbaar verschil.

Conclusie

Bowser’s Fury scoort met level design, zoals we dat gewend zijn van Nintendo. De manier waarop je al die levels tot je neemt, en hoe je er vrij tussen kunt bewegen is wat deze game bijzonder maakt. We kunnen ons dan ook niet aan de indruk onttrekken dat we hier kijken naar de basis voor een toekomstige, grotere Mario-game. Daarmee bedoelen we zeker niet dat deze game als een tussendoortje moet worden gezien, maar er is natuurlijk wel een reden waarom Bowser’s Fury niet als losse game uitkomt maar gebundeld is met Super Mario 3D World. Bowser’s Fury bevat op zichzelf niet voldoende content. Dat is niet erg, want de uren die er wel zijn, behoren tot enkele van de beste die je doorbrengt met je Switch.

Op het gebied van prijs-kwaliteit is er ook niets mis, dankzij de aanwezigheid van Super Mario 3D World, dat in 2021 eigenlijk geen grafische upgrade nodig blijkt te hebben om nog steeds een uitstekende game te zijn. Al met al bevat dit duo-pack met Super Mario 3D World en Bowser’s Fury behoorlijk veel waarde, want stellen dat dit twee volwaardige games zijn is bepaald niet overdreven. Wat ons betreft is Super Mario 3D World nog steeds een van de beste platformgames die je kunt spelen, terwijl Bowser’s Fury een modernere visie vertegenwoordigt, voorzien van hetzelfde hoogstaande level design. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury heeft de eer als eerste game op Tweakers een Excellent-Award in de wacht te slepen.

