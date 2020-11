Super Mario World opent in februari de deuren met AR-achtbaan

De openingsdatum is eerder dan verwacht. Vorige maand zei Nintendo nog dat het nieuwe deel pas in de lente bezocht zou kunnen worden. Momenteel kunnen bezoekers zich wel al vermaken in een Mario-themacafé en winkel met Mario-merchandise in het pretpark van Osaka.



Ook wordt er gewerkt aan een Donkey Kong-gedeelte in het pretpark. In de toekomst staan er ook Nintendo-gedeeltes op de planning voor de Universal-parken in Singapore en de Amerikaanse steden Los Angeles en Orlando.

AR-achtbaan

Het pretpark en Nintendo hebben ook een tipje van de sluier opgelicht over de attracties die onderdeel worden van het Super Mario-gedeelte. De grote blikvanger moet de door het spel Mario Kart geïnspireerde achtbaan worden met AR. Deze is gebouwd in het kasteel van gamekarakter Bowser, een iconische locatie uit de Mario-games.



De attractie wordt nog meer leven ingeblazen door het gebruik van AR (Augmented Reality) en het projecteren van videoanimaties op 3D-objecten. Wie een ritje maakt in de achtbaan krijgt een speciale AR-headset op, die eruitzien als het hoedje van Mario. Hierdoor lijkt het of de virtuele objecten die je in de omgeving ziet echt zijn.



De zitjes van de achtbaan zien eruit als de auto's van de populaire Mario Kart-game en zijn voorzien van een stuur. Volgens Universal Studios Japan is geen rit in de achtbaan hetzelfde, omdat je tegen de andere inzittenden racet.



Volledig scherm Het Mario Kart Station in Universal Studios Japan, Osaka. © Kyodo/via Reuters

Coronamaatregelen

Het pretpark zegt te werken aan veilige werkomstandigheden voor de bezoekers en medewerkers. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week flink opgelopen, maar Japan heeft een lockdown tot nu toe nog kunnen voorkomen. In het land wordt vooral ingezet op het dragen van mondkapjes en het traceren van contacten.



Vorige week maakte Disney bekend zo'n 32.000 werknemers te gaan ontslaan, met name in de pretparken. Als reden voor het massaontslag wordt ‘de huidige situatie, met name het coronavirus’ genoemd. Het zijn nog eens 4000 extra ontslagen, bovenop de 28.000 die in september al werden aangekondigd.

Volledig scherm Een luchtfoto van Super Nintendo World. © Kyodo/via Reuters

