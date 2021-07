Sven is blind, maar gamet op hoog niveau: ‘Blij dat er aandacht is voor gehandicapte gamers’

Het is een bijzonder gezicht om Sven van de Wege, online bekend als ‘SvenBlindWarrior’, een potje Street Fighter V te zien spelen. Dat doet hij een paar dagen per week op zijn eigen Twitch-kanaal met een slaapmasker voor. En negen van de tien keer wint hij.

Hij is al sinds zijn zesde blind. ,,Veel mensen geloven dat niet”, zegt Van de Wege. ,,Ik draag oogbedekking omdat er regelmatig mensen zijn die dit betwisten. Dus om die discussies te voorkomen bedek ik mijn ogen tijdens het streamen.”

,,Zodra ik uit school kwam was het eerste wat ik deed computerspellen spelen. En waren we op vakantie, dan kon je mij regelmatig vinden in de arcadehal als die er was. Toen ik blind werd, dacht ik dat gamen niet meer zou lukken. Totdat ik Street Fighter II ontdekte. Vanaf die dag ben ik fan van de serie geweest.”

Van de Wege speelt puur op gehoor en geluid. Naar aanleiding van de geluiden van de tegenstander én zijn eigen personage weet hij welke handelingen hij in het beroemde knokspel moet uitvoeren om de tegenpartij te verslaan. Inmiddels is hij een echte specialist en een graag geziene gast op Street Fighter-toernooien. Dat ging echter niet over een nacht ijs.

Jaren oefenen

,,Het niveau dat ik nu heb, dat heeft wel een tijd geduurd. En ik leer nog steeds elke dag. Je moet bedenken dat je de eerste keren dat je een spel speelt, bekend moet raken met de geluiden, vervolgens moet je handig in het spel zelf worden en daarna zorgen dat je beter wordt dan je tegenstanders. Dat allemaal kost behoorlijk wat tijd. Ik zou zeggen, dat kost jaren.”

Naast Street Fighter speelt de gamer ook andere spellen, maar het aanbod is jammer genoeg nog beperkt. ,,Pokémon, andere vechtspellen zoals Killer Instinct en Mortal Kombat en diverse audio-games waaronder enkele platform- en rollenspellen. Verhalende games met een avontuurlijk karakter vind ik eigenlijk het leukst om te spelen. Helaas zijn veel, of zeg maar gerust de meesten hiervan niet speelbaar op geluid alleen. Vechtspellen vormen zo een tweede keus, maar zeker geen slechte en ik speel ze met veel plezier.”

Aangepaste controllers en instellingen

Gamers met een beperking kunnen zich de laatste jaren gelukkig steeds vaker uiten dankzij hulp vanuit de industrie. 2018 was dan ook een belangrijk jaar. Microsoft bracht toen de Xbox Adaptive Controller uit; een spelcontroller voor gamers met een lichamelijke beperking die werkt voor Xbox-spelcomputers en Windows-pc’s.

Dat een enorme techreus als Microsoft deze controller op de markt bracht, was een belangrijk signaal. Microsoft heeft hem ontworpen in samenwerking met experts en instanties zoals AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy Foundation, Craig Hospital, SpecialEffect en Warfighter Engaged.

De Adaptive Controller kan op velerlei manieren worden ingezet zodat gamers met een motorische of fysieke beperking die niet met een traditionele controller kunnen spelen, toch kunnen genieten van hun favoriete hobby. Spelers kunnen desgewenst allerlei extra’s toevoegen aan de Adaptive Controller zoals een joystick of andere randapparatuur.

Steeds toegankelijker

Naast aangepaste hardware zien we dat ontwikkelaars zelf steeds meer aanpassingen maken in de spelsoftware om meer inclusiviteit te realiseren. Sony deed dat al met Uncharted 4, maar overtrof zichzelf met The Last of Us: Part II. Deze PlayStation 4-game kent meer dan zestig instellingen voor optimale toegankelijkheid, met uitgebreide opties voor de fijne motoriek en gehoor, evenals functies voor spelers met een visuele beperking.

Allerhande grafische of geluidsinstellingen helpen gamers op weg, maar ook gamehulp bij richten of voor extra aanwijzingen kan ingesteld worden. Zo kunnen slechtziende gamers bijvoorbeeld de hele spelwereld grijs laten kleuren, het spelkarakter blauw, de vijanden rood en belangrijke voorwerpen geel.

Dat maakt Van de Wege enthousiast: ,,Ik ben erg blij te zien dat er meer en meer aandacht komt voor gehandicapte gamers. Ik denk dat het goed zou zijn als meer game-ontwikkelaars in contact treden met deze doelgroep. Veel spellen kunnen namelijk redelijk eenvoudig toegankelijk gemaakt worden zonder dat ze het originele spelidee aantasten.”

