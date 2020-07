‘Telefoon ineens roodgloeiend’: vier technici over uitvindingen in coronatijd

Bram Runhaar (30) is ontwikkelaar van Bramr, software die het horecagangers mogelijk maakt om op het terras te bestellen en betalen met de smartphone.

,,Toen de horeca sloot en evenementen werden afgelast, behoorde ik in de eerste instantie ook tot de groep mensen die geen werk meer had. Met Bramr kun je een QR-code scannen of je telefoon tegen een chip aanhouden: zo popt er een bestel- of betaalscherm op. Ik heb de software in de eerste instantie bedacht om de druk op de horeca te verlagen, zodat het personeel meer aandacht kan geven aan de gasten.

,,Bramr leent zich perfect voor horeca en evenementen en dat viel allemaal stil door de lockdown. Toen we vervolgens onder strikte voorwaarden weer open mochten, stond de telefoon ineens roodgloeiend. Er is nu grote vraag naar contactloos bestellen en betalen, waar wij ons al jaren mee bezighouden. Wat wij hebben ontwikkeld is nu iets waar héél horeca-Nederland interesse in heeft. We draaien inmiddels op plekken als de Neude en TivoliVredenburg in Utrecht, maar ook op de boten naar Vlieland en Terschelling.

,,Die enorme drukte pakten we de afgelopen tijd aan vanuit huis, dat is binnen mijn tak gelukkig goed te doen. Ik ben benieuwd wat de komende maanden ons brengen. We hebben, ondanks de gekke periode, een flinke stap in de markt gezet. Nu in Neder-land en België, maar in de toekomst hopelijk nog meer in het buitenland.’’

Ruud van Sloun (30) houdt zich aan de Technische Universiteit Eindhoven bezig met kunstmatige intelligentie. Hij ontwikkelde software waarmee longschade door corona binnen enkele minuten kan worden opgespoord.

,,Ik kreeg een tijd terug een telefoontje van een oud-collega uit Italië: of ik hem wilde helpen met het ontwikkelen van longschade-software. Zo zouden artsen met een echo-apparaatje binnen enkele minuten kunnen zien hoe ernstig de longschade van hun patiënt is, iets wat normaal erg lang kan duren. Ook voor Covid-19-patiënten is dat erg belangrijk, dus dit was nú relevant.

,,Met een team van promovendi hebben we alles laten vallen en dag en nacht doorgewerkt aan het bouwen van de software. Met kunstmatige intelligentie probeerden we eigenlijk een soort brein na te bouwen. Alle kennis die specialisten hebben op het gebied van longschade probeerden we na te bootsen en te ‘vangen’ in software. Dat is gelukt: artsen kunnen nu door een snelle, simpele echo zien hoe ernstig de longschade is. In de commerciële sector is het niet gebruikelijk om dit soort software gratis beschikbaar te stellen, maar binnen de wereld van de kunstmatige intelligentie wel. Daarom kan iedereen ter wereld de software nu gebruiken.

,,Voor ons was de lockdownperiode dus allesbehalve rustig, ik denk dat ik het nog nooit zo druk heb gehad. We werkten nauw samen met artsen en specialisten. Dagelijks in contact zijn met mensen die knokken tegen een pandemie, dat is echt een drijfveer.’’

Marloes Nanninga (22) is mechanisch ingenieur in het Vattenfall Solar Team. De mede door haar gebouwde zonneauto doet mee aan internationale racewedstrijden.

,,Het doel is: een race rijden met energie die we uit de zon halen. Daarom werken we een jaar lang aan het bouwen van een aerodynamisch voertuig dat ook nog eens zo licht mogelijk is. Ik ontwerp de complete binnenkant van de auto, denk na over alles wat te maken heeft met de coureur en het besturen van de wagen.

,,In maart werd het spannend. Maandenlang hadden we gewerkt aan het voertuig, we zaten in de periode van testritten, de laatste stapjes voordat het échte racen zou beginnen. We zouden naar Amerika gaan, maar uiteindelijk werd het hele evenement gecanceld. Dat was een klap: je leeft het hele jaar toe naar de races.

,,We hebben ons als team goed herpakt. Ons doel is nog steeds om de auto zo goed mogelijk uit alle tests te laten komen. De afgelopen periode heeft ons een stuk sterker gemaakt. In totaal zijn we met z’n tienen. Op technisch gebied ben ik de enige vrouw. In dit wereldje is dat niet ongebruikelijk: op de opleiding was ik al één van de weinigen. Toch zou ik graag meer vrouwen in de techniek zien. Deze sector is niet óók iets voor vrouwen, maar gewóón iets voor vrouwen.’’

Guarav Genani (34) is mechanisch ingenieur en oprichter van Skelex, een bedrijf dat exoskeletten bouwt om mensen te ondersteunen die zwaar industrieel werk doen.

,,Skelex bestaat sinds 2013. We bouwen zogeheten exoskeletten voor mensen die arbeidsintensief industrieel werk doen. Door middel van onze ‘pakken’ geven we ze een hoop extra kracht en ondersteuning.

,,Sinds ik het bedrijf heb opgericht ben ik constant on the run, altijd aan het werk. Nu stond alles ineens stil en had ik tijd om na te denken: waarom doe ik bepaalde dingen eigenlijk op een bepaalde manier? Ik ben, ook als uitvinder, tot een hoop nieuwe inzichten gekomen.

,,Productief gezien had de lockdown wel z’n voordelen: in het verleden waren we altijd bezig met bouwen, nu hadden we ineens tijd voor een hoop andere zaken. Toch was het niet makkelijk voor mijn bedrijf. Enerzijds konden we fysiek niet meer bij klanten langs om te verkopen, anderzijds waren er veel potentiële klanten die hun geld niet meer zo heel snel zouden uitgeven aan producten als die van Skelex.

,,We werkten allemaal vanuit huis, maar dat is niet altijd even simpel als je veel met ingewikkelde, tastbare constructies bezig bent. Eens in de zoveel tijd mocht er één iemand naar ons kantoor, om daadwerkelijk te bouwen. Daarnaast kon er gelukkig een hoop digitaal. Het start nu langzaam weer op, daar ben ik heel blij mee.’’

