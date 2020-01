Televisie kopen? Dit moet je weten over de fabrikanten

De vijf grote tv-merken die we bij ons in de elektrowinkels vinden, leggen allemaal zo’n andere accenten dat het best moeilijk is om er een waarachtige winnaar uit te halen. Los van algemene kwaliteitsstandaarden, hangt veel af van je eigen voorkeuren en noden. We bekijken even de troeven van elk merk.

Samsung

Het Zuid-Koreaanse merk dat de grootste smartphonemaker ter wereld is, is tegelijkertijd ook de grootste op de tv-markt. Samsung investeert in die positie door televisies over een zo breed mogelijk gamma van prijspunten en groottes te verkopen. Het bedrijf is ook voorloper op technologisch gebied. Het zette twee jaar geleden bijvoorbeeld zwaar in op 8K, de volgende grote sprong in beeldresolutie, ook al is er nog amper (of geen) content in 8K beschikbaar.

Samsung maakt wel oledschermen voor andere apparaten (onder meer voor zijn smartphones), maar voor zijn tv’s zweert het bij zijn eigen Qled- of Quantum Dots. Die beeldtechnologie levert een betere kijkervaring in een verlichte omgeving. Het Smart TV-besturingssysteem van Samsung heet Tizen. Het zorgt er ook voor dat je je tv als een soort smart hub voor je hele woning kan gebruiken.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwste Samsung-tv's zijn ook quasi randloos. © Samsung

LG Electronics

Ook uit Zuid-Korea: LG Electronics, een fabrikant die enorm inzet op oledtechnologie (Organic Light Emitting Diodes, organische deeltjes die zelf licht geven) in de beeldplaat van zijn tv’s, en die beeldplaten ook voor andere merken levert. Ook LG probeert haantje-de-voorste te zijn, onder meer in 8K. Het was een van de eerste tv-fabrikanten die destijds een stuk besturingssoftware uit de computermarkt overnam om die om te toveren tot een Smart TV-systeem. LG’s WebOS, bij heel wat tv’s te bedienen via een afstandsbediening met een bewegingssensor, is een toonbeeld van gebruiksvriendelijkheid.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De nieuwste LG-tv's op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. © LG

Philips

TP Vision, het Chinese bedrijf dat ondertussen al sinds 2012 tv’s onder de Philips-merknaam maakt, is er niet bepaald als de kippen bij wanneer er nieuwe technologieën opduiken. Het was bijvoorbeeld vrij laat met de introductie van oledschermen en het heeft nog geen interesse getoond in 8K. Maar vanuit zijn R&D-center in Brugge sleutelt de onderneming wel constant aan kleine verbeteringen in het beeld, die ieder jaar weer in nieuwe, uitermate degelijke televisies resulteren.

Qua eigen technologie is Philips vooral gekend omwille van zijn Ambilight: ledlampen achteraan de tv, die de gloed van wat er zich op het scherm afspeelt nog wat verderzetten op de muur achter het toestel. Wat Smart TV-besturingssysteem betreft werkt Philips met het handige Android TV.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Bij Philips mag natuurlijk de Ambilight niet ontbreken. © Philips

Sony

De Japanse fabrikant Sony staat ook lichtjes vooraan wat nieuwigheden betreft. Hij was vrij snel om oled te introduceren, en kwam vorig jaar al met 8K-tv. Sony brengt wel eens gedurfde innovaties, zoals de beeldplaat in de AG9-tv van het bedrijf, die dankzij Sony’s eigen Acoustic Surface-technologie ook dienstdoet als luidspreker. De Japanse fabrikant gebruikt ook Android TV als Smart TV-systeem.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sony's XD85-tv. © Sony

Panasonic

Deze andere Japanner blinkt al sinds de opkomst van lcd-tv’s uit in degelijkheid. Panasonic-tv’s proberen het niet te doen met gekkigheden, maar zijn wel toppers omwille van de beeldkwaliteit van hun oledschermen. Hun betere toestellen hebben de gangbare High Dynamic Range (HDR)-standaarden voor een breder kleurenspectrum allemaal in huis. Panasonic heeft, met My Home Screen, ook zijn eigen, heel gebruiksvriendelijke Smart TV-systeem, gebaseerd op het Firefox TV OS van Mozilla, de organisatie achter de Firefox-webbrowser.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een van Panasonics nieuwste toestellen op de CES. © Panasonic