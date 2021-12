Teveel kabaal om je heen? Zo werkt ruisonderdrukking

Je kunt je kind met een AirTag of smartphone overal volgen, maar is dat wel verstandig?

Een microfoon in je koptelefoon

Bedacht voor piloten

Dr. Amal Bose, de oprichter van elektronicafabrikant Bose, raakte in de jaren zeventig geïnteresseerd in dit soort technologie. Hij wilde het mogelijk maken om in het vliegtuig naar muziek te luisteren zonder constant de motoren te hoeven horen, en besloot een onderzoeksteam op te zetten. Het duurde tot 1989 voordat Bose een werkende versie te koop kon aanbieden.

Geluidsgolven

Kopieer je deze golf exact, dan hoor je het geluid harder. Keer je deze golf om, dan krijg je het tegenovergestelde effect: je hoort het geluid juist minder hard. Als een dal in de golf precies op een heuvel in de andere golf valt, dan hoor je helemaal niks meer. Ze schakelen elkaar als het ware uit.

Je koptelefoon luistert mee

Nu kan je nooit van tevoren precies weten wat voor geluid eraan komt. Je koptelefoon kan echter wel voorspellen wat er waarschíjnlijk voor een geluid aankomt. Om die voorspelling te kunnen maken, luistert je koptelefoon mee via de microfoon. Een chip analyseert precies wat er allemaal voor geruis op de achtergrond te horen is.

Voorspellen blijft lastig

Het is nu eenmaal gemakkelijker om iets te voorspellen als het constant gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan het geluid van je computer als die aanstaat of de motor van een auto: dat geruis blijft de hele tijd hetzelfde.

Een blaffende hond of een huilend kind is een andere zaak. De chip in je koptelefoon kan dat soort geluid niet zo gemakkelijk voorspellen. Daarom zal je dat vaak wél horen. Als je de hond van de buren niet wil horen, heeft het eigenlijk meer zin om een gewone koptelefoon op te zetten die helemaal over je oren past, of oortjes die je oor helemaal vullen.