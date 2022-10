Tijd voor een opvouwbare smartphone? ‘Duur, kwetsbaar en je levert op veel punten in’

Toe aan een andere telefoon en op zoek naar iets nieuws? Dan kun je een opvouwbare smartphone overwegen. De zogeheten foldable bestaat inmiddels een paar jaar, maar nog lang niet iedereen is overtuigd. Is het al tijd om de nieuwste innovatie in smartphoneland te omarmen?

Mobiele telefoons doen steeds minder nieuwe dingen. Rond 2007 zagen we voor het laatst een enorme stap met de introductie van de smartphone, die dankzij de iPhone 4 bezegeld werd in 2010. Sindsdien zien we smartphones steeds verder verfijnen, maar daadwerkelijke innovatie is steeds minder goed zichtbaar.

Daar kwam in 2019 verandering in toen Samsung de Galaxy Fold onthulde. Het was de eerste grote stap voor de smartphone sinds het opgefriste uiterlijk van de iPhone met de iPhone X en de toevoeging van Face ID. De Fold kwam alleen met een functionele innovatie: je kon de telefoon opvouwen.

Eerste versie ging snel kapot

De eerste indruk was slecht: ,,Eigenlijk meteen bleek dat het toestel ernstige fouten bevatte”, vertelt Friso Weijers, techredacteur van Tweakers. ,,De allereerste versie hadden ze naar recensenten gestuurd en toen bleek na afloop van de reviewperiode dat bij velen het scherm was gebroken.”

Gevolg was dat Samsung terug naar de tekentafel moest. De eerste generatie toestellen werd teruggeroepen en de Fold werd maandenlang uitgesteld tot een betere versie beschikbaar was. Deze keer zonder de problemen, maar nog wel met het prijskaartje van bijna tweeduizend euro.

Voldoende voordelen

Zonde, want het concept is best interessant. Bij telefoons als de Fold die openvouwen als een tablet, heb je een heel groot scherm waardoor je goed kan multitasken. Anderzijds zijn er inklapbare modellen, zoals de Samsung Flip, bedacht met het oog op compactheid en een knipoog naar het verleden.

Bij de vraag hoe de duurdere Fold zich ontwikkeld heeft over de afgelopen jaren, is Weijers enthousiast. Zo is de recentste editie van de Fold, de Galaxy Z Fold 4, voorzien van een balk standaard-apps. Die is, net als op een pc, altijd onderin het scherm zichtbaar. ,,Daar heeft Samsung echt op softwaregebied wat uit de kast gehaald om ervoor te zorgen dat je het apparaat met die bijzondere vorm voelt. Je kunt wel een apparaat met een bijzondere vorm hebben, maar je moet ook in de software iets doen om dat echt goed te kunnen gebruiken. En dat heeft Samsung goed gedaan”, aldus de expert van Tweakers.

Dit valt onder andere op door het gebruik van de twee schermen los van elkaar. Zowel de Flip als de Fold hebben ook in een scharnier een tussenvorm zodat je het toestel halverwege open kunt laten staan. ,,Daar hebben ze hun eigen apps op aangepast en die kunnen ze als het ware slim verdelen over beide helften. Het beste voorbeeld daarvan is de camera-app. Als je die Flip neerzet, dan zie je alleen op het bovenste deel het camerabeeld en op het onderste deel zie je alle knoppen”, legt Weijers uit, verwijzend naar de nieuwste Flip-variant: de Galaxy Z Flip 4.

Nieuwe telefoon kopen? De redactie van BestGetest zette de beste smartphones van 2022 op een rij.

Kwetsbaar

Uit gegevens van marktonderzoeker Counterpoint blijkt dat in 2021 bijna 1,4 miljard smartphones zijn verkocht. Tien miljoen daarvan waren foldables van Samsung, marktleider binnen deze tak. Een fractie van de gehele markt dus.

Niet alle problemen met foldables zijn volledig opgelost, zoals het opvouwbare scherm zelf. Weijers: ,,Dat is echt nog wel een heel kwetsbaar onderdeel, want het is bedekt met een laagje plastic.” In tegenstelling tot foldables hebben traditionele smartphones juist extra stevig glas dat beschermt tegen krassen en valschade.

Niet alleen het verschil in beschermlaag zorgt ervoor dat de foldable kwetsbaar is. ,,Het is een toestel met veel meer bewegende onderdeeltjes, logisch dus dat het een iets kwetsbaarder concept is dan de klassieke vorm.”

90 procent van de markt bij Samsung

,,Behalve Samsung zijn er bijna geen fabrikanten die foldables uitbrengen op de Westerse markt”, legt Weijers uit. Als je een foldable wil, dan kom je eigenlijk uit bij Samsung. Dat bedrijf heeft 90 procent van de markt, als het niet meer is.”

Dat wil niet zeggen dat er geen andere fabrikanten zijn die foldables ontwikkelen. Oppo, Honor, Huawei en Vivo hebben ieder een eigen variant. In het Westen zijn deze modellen veelal niet verkrijgbaar. ,,Ze zijn ook duur”, vult Weijers aan. ,,De Flip van Samsung is nog steeds een toestel van 1000 euro.” Daarmee is het toestel vergelijkbaar in prijs met de hedendaagse vlaggenschepen van verschillende merken die meer kunnen en vaak betere camera’s hebben.

Waar je waarde aan hecht

Toch is er best reden om de stap te maken naar een opvouwtelefoon. ,,Als je zoekt naar iets unieks, dan is een foldable een leuk toestel. Het concept draait nu een paar jaar mee en is wel doorontwikkeld”, besluit Weijers. Maar je moet het dan wel héél graag willen, benadrukt Weijers. ,,Het is vooral tijd voor een foldable als je veel waarde hecht aan de elementen die zo’n toestel bijzonder maken. Als je ervoor kiest, geef je nog steeds wel op een paar punten toe.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.