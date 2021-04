Tijdens de lockdown toch samen afspreken? Zo doe je dat in virtual reality

Nu de lockdown zich nog langer uit lijkt te strekken, beginnen we de sociale uitjes steeds erger te missen. Een uitgelezen moment om in virtual reality te duiken, want met een vr-bril kun je elkaar toch ontmoeten, zonder risico op een coronabesmetting.

De virtuele wereld is een ideale plek om samen af te spreken. Omdat je in virtual reality (VR) met je eigen ogen door een wereld heen kijkt, voelt het net alsof je samen met iemand anders in een kamer bent. Een online ontmoeting voelt net zo intiem als in het echt, en met de juiste apps kun je bijvoorbeeld samen op een virtuele bank gaan zitten om een film te kijken of bordspel te spelen.

Voor een klein bedrag kun je vr al voorzichtig proberen. Tenminste, als je een redelijke telefoon in je broekzak hebt zitten. Voor een paar tientjes heb je een namelijk een vr-headset waar je je smartphone in schuift. Er zijn zelfs kartonnen bouwplaten, zoals Google Cardboard, waarmee je voor een paar euro al klaar bent.

Zelfs met dit soort primitieve vr-oplossingen kun je elkaar al online ontmoeten, bijvoorbeeld met de app vTime XR. In een virtueel bos of een digitale ijsvlakte, of zelfs een sjiek kantoor bovenin een wolkenkrabber, zit je samen met de avatars van je vrienden in dezelfde ruimte. Het is even wennen, omdat het allemaal digitaal is en de avatars niet altijd even goed lijken. Maar door elkaar aan te kunnen kijken als je met elkaar praat, voelt het al snel natuurlijker dan een videovergadering waarin iedereen recht in de camera kijkt.

Het echte werk

Je telefoon is een leuk beginpunt, maar voor de echte vr-ervaring is het helaas te weinig. De headsets zijn niet comfortabel voor lang gebruik, je batterij is snel leeg en je mogelijkheden zijn beperkt. Maar voor echt goede virtual reality ben je aardig wat geld kwijt.

Geavanceerde headsets als een Valve Index of de HTC Vive kosten al gauw honderden euro’s, en daar heb je ook nog een krachtige en dure pc voor nodig. Daar krijg je dan wel de allerbeste virtual reality voor die er op dit moment is, maar het is nogal prijzig als je alleen met vrienden af wilt spreken. Sony heeft ook de PS VR op de markt voor rond de 300 euro, maar ook daar heb je minstens een PlayStation 4 voor nodig om hem op aan te sluiten.

Zonder kabels

Er zijn inmiddels wel zelfstandig vr-brillen op de markt: headsets die zonder pc’s of andere apparaten werken. De bekendste is op dit moment de Oculus Quest 2. Het fijne is dat hier helemaal geen kabels bij komen kijken en dus ook geen bijbehorende computer of spelconsole nodig hebt. Je zet de bril op je hoofd en het werkt direct.

Het kost zo’n 350 euro, maar dan kan je wel op een laagdrempelige manier afspreken met vrienden in virtual reality. Met de app Bigscreen ontmoet je elkaar bijvoorbeeld in een virtuele bioscoop, waar je samen een film kijkt, of plof je op een digitale bank om tv-series te bingen. Zo’n virtuele ontmoetingsplek kan ook handig zijn voor werk, met vergaderapps als Spatial of Glue. In een kantoorruimte tover je zo een whiteboard tevoorschijn of laat je collega’s zien waar je aan werkt.

Natuurlijk worden er ook veel spelletjes gespeeld in vr. Zelfs als je geen ervaren gamer bent, is er genoeg te vinden om samen mee te ontspannen. In de apps Rec Room en VRChat hang je een beetje rond om te kletsen, maar kun je ook kleine spelletjes spelen, zoals frisbeeën, lasergamen of trefbal. Aangezien gebruikers zelf games kunnen maken binnen deze apps, zijn de mogelijkheden eindeloos.

Volledig scherm In Bigscreen kun je samen met vrienden naar de virtuele bioscoop. © Bigscreen

Zeeziek

Stap je voor het eerst in virtual reality, dan zijn er wel een paar belangrijke dingen waar je rekening mee moet houden. Sommige mensen worden er een beetje misselijk van, een soort van zeeziek. Vooral als het beeld een onverwachte beweging maakt, terwijl je lichaam natuurlijk stil blijft staan, kan deze bewegingsziekte opspelen.

Voor de meeste mensen geldt dat je hier aan kunt wennen. Het belangrijkste is vooral om niet gelijk vele uren achter elkaar in vr door te brengen. Voel je je een beetje ongemakkelijk of begin je het warm te krijgen, stop er dan gelijk mee en laat je lichaam even rusten.

En natuurlijk de belangrijkste tip: pas op voor meubels of huisdieren. De meeste headsets laten je een gebied afbakenen en tonen een virtueel raster wanneer je bijna tegen de muur loopt. Maar als je een stoel niet aan de kant schuift, kan je daar nog steeds over struikelen, laat staan over een kat die plotseling voor je voeten loopt.