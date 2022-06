TikTok op de vingers getikt: toezichthouders dwingen tot beter onderscheid reclames

Technische Dienst Geen zere knietjes meer: deze robot trekt al onkruid wiedend over landbouwak­kers

Onkruid wieden is een vervelend maar belangrijk klusje, als je dat wat je dierbaar is wil laten groeien. Tel daarbij op dat in bijna alle sectoren een tekort aan personeel is en je kan uittekenen dat Martijn Lukaart met zijn Odd.bot goud in handen heeft.

19 juni