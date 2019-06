Trump: Amerikaanse bedrijven mogen weer zaken doen met Huawei

Trump deed de uitspraken zaterdag bij een persconferentie op de G20-top in Japan. Even daarvoor voerde hij overleg met de Chinese president Xi Jinping, meldt persbureau Bloomberg.

Details over de draai van Trump zijn nog niet bekendgemaakt. Officieel staat Huawei samen met 70 verwante bedrijven nog steeds op de zogeheten Entity List. Dit is een zwarte lijst van bedrijfen die geen handel mogen drijven met Amerikaanse organisaties. Of alleen Huawei eraf gaat of al deze bedrijven, is niet duidelijk. Ook is nog niet helder welke hard- en software precies vallen onder de noemer ‘gevoelig voor de nationale veiligheid van de VS’.